L'Associazione Giorgio Lago elegge alla presidenza Giuseppe Zaccaria, ex Rettore dell’Università

L’Associazione, nata per mantenere vivo l’impegno culturale e civile del giornalista trevigiano, celebra l’importante anniversario ed elegge alla presidenza Giuseppe Zaccaria, già Rettore dell’Università degli Studi di Padova e fondatore del Centro Studi Giorgio Lago. L’imprenditore e già presidente de “Il Gazzettino” Luigino Rossi, che ha dato vita all’associazione guidandola fino ad oggi, è stato nominato presidente onorario. Fra i nuovi ingressi si conta su Marco Almagisti, direttore del Centro Studi Regionali Giorgio Lago dell’Università degli Studi di Padova, Angela Covre, figlia del fondatore del Movimento dei sindaci del Nordest Bepi, e Paolo Chiavacci Lago, figlio del grande giornalista. Il nuovo Direttivo ha colto l’occasione per riconfermare il valore del Premio Juniores quale momento di fondamentale importanza per la divulgazione del massaggio dei Giorgio Lago; il termine per la partecipazione è il 31 marzo 2023 e la cerimonia di premiazione si svolgerà al Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso il 15 maggio 2023.

Giorgio Lago

Il 2023 dell’Associazione amici di Giorgio Lago si apre all’insegna del rinnovamento: nell’anno che segna il quindicennale della fondazione, infatti, il Consiglio apre le porte a nuovi, preziosi, elementi e elegge un nuovo presidente. La nuova guida è Giuseppe Zaccaria, già Rettore dell’Università degli Studi di Padova e fondatore del Centro Studi Giorgio Lago, nominato ieri, giovedì 26 gennaio, nel corso di una partecipatissima seduta che ha visto anche l’acclamazione del presidente uscente Luigino Rossi a presidente onorario. Fondata nel 2008 proprio dallo stesso Rossi, presidente de Il Gazzettino del 1982 al 2001 e noto imprenditore, da Mario Bertolissi, costituzionalista e fondatore del Centro Studi sulle Istituzioni, da Francesco Jori, giornalista e scrittore, e dalla famiglia del giornalista trevigiano scomparso nel 2005 rappresentata da Francesco Chiavacci Lago, con lo scopo esclusivo mantenere viva l’opera culturale e civile di Giorgio Lago, l’Associazione ha raccolto da subito l’adesione di Bepi Covre, politico e imprenditore oltre che grande amico di Lago, che ne ha sempre condiviso dell’impegno di mantenere alta l’attenzione sul “fenomeno Nordest” sia sotto l’aspetto politico che socio-economico.

Direttivo

Nel corso degli anni sono entrate a fare parte del Consiglio direttivo personalità di grande prestigio come Giuseppe Zaccaria, già rettore dell’Università degli Studi di Padova, Gianni Riccamboni, docente di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell’Università di Padova e Patrizia Messina, docente di Scienza politica è già direttrice del Centro Studio Giorgio Lago, che hanno promosso e favorito la fondazione del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi “Giorgio Lago” dell’Università degli Studi di Padova. L’assemblea del rinnovo conferma Luigino Rossi, che diventa presidente onorario, Giuseppe Zaccaria, eletto all’unanimità presidente, Francesco Chiavacci Lago, nella nuova veste di vicepresidente e tesoriere, Mario Bertolissi, Francesco Jori e Gianni Riccamboni. Sono cinque le new entry, tutte di grande valore: Paolo Chiavacci Lago, figlio di Giorgio che ricoprirà anche la carica di segretario, Marco Almagisti, docente di scienza politica all'Università di Padova e direttore del Centro Studi regionali Giorgio Lago, Angela Covre, social media manager e figlia di Bepi, Sergio Frigo, scrittore e giornalista, Paolo Possamai, ex direttore dei quotidiani veneti del Gruppo Gedi, scrittore e collaboratore di Lago a Il Gazzettino.

Bando

«Desidero ringraziare, a nome della mia famiglia e mio, – sottolinea Francesco Chiavacci Lago - tutto il consiglio uscente, in primis il presidente Luigino Rossi, per la disponibilità dimostrata in questi quindici anni e per lo straordinario lavoro svolto insieme. Oggi si apre una nuova pagina che, in continuità con i principi e i valori che ci hanno guidato sin qui, ci porterà ad affrontare nuove sfide e a cogliere nuove opportunità per divulgare l’opera e il messaggio di mio padre fra le nuove generazioni». Il primo fra gli impegni in calendario vede protagonisti proprio i più giovani: il Premio Giorgio Lago – Nuovi talenti del giornalismo, infatti, si rivolge proprio agli studenti delle ultime classi degli Istituti superiori del Veneto e premia il loro impegno con tre borse di studio da destinare agli studi universitari. Il concorso, che termina il 31 marzo, invita i ragazzi a redigere un articolo giornalistico sviluppando il tema, quanto mai attuale e significativo, “Raccontare la guerra, una nuova arma accanto a quelle tradizionali”. La cerimonia di consegna si svolgerà a Treviso, al Teatro Comunale Mario Del Monaco, lunedì 15 maggio 2023. Il premio è promosso dall’Associazione Amici di Giorgio Lago con la collaborazione di Centro Studi Regionali Giorgio Lago, Università degli Studi di Padova, Comune di Treviso e Banca Prealpi SanBiagio ed è realizzato con il patrocinio dell’ Ordine dei Giornalisti del Veneto. Main sponsor dell’iniziativa è Tao Technologies. Bando e modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.premiogiorgiolago.it