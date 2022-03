Assunzioni record tra le donne nel settore agricoltura: +115% nel post-Covid

È la primavera delle donne in agricoltura. Gli ultimi dati relativi alle assunzioni “rosa” nel comparto, diramati da Veneto Lavoro, mostrano un quadro con molte luci e poche ombre. «La festa della donna è l’occasione buona per fare il punto della situazione – sottolinea Milena Prando, presidente di Donne in Campo Cia Padova – Il saldo generale fra assunzioni e cessazioni è più che positivo. Questo ci fa ben sperare, nonostante la difficile congiuntura, economica e sociale, che stiamo attraversando».

I numeri

In provincia, l’anno scorso sono state assunte 115 donne in più nella filiera agroalimentare rispetto al 2020 (saldo assunzioni/cessazioni). Per quanto riguarda i singoli codici Ateco, la coltivazione di ortaggi registra un +18%, la riproduzione delle piante un +14%, la coltivazione di fiori in colture protette un sontuoso +49%, l’allevamento di bovini e bufale da latte +19%. Bene anche le coltivazioni miste di cereali (+7%) le attività di supporto alla produzione vegetale (+1%). Tra i settori che invece stanno soffrendo, la coltivazione di uva (-15%), le coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (-21%), la coltivazione di ortaggi in colture protette (-8%). Nel padovano risultano iscritte nei registri della Camera di Commercio 2.803 imprese agricole femminili, su un totale di 11.601 riconducibili al primario (il 24,16%). «Quasi un quarto delle imprese agricole sono condotte da donne – aggiunge Prando - Nell’immaginario collettivo l’agricoltura è ancora appannaggio dell’uomo, mentre la donna viene quasi considerata una figura di secondo piano. I dati, in realtà, dimostrano il contrario. Chiaro che possiamo migliorare. Non solo. Non dobbiamo ricordarci delle donne, in agricoltura e in tutti gli altri settori, solamente quando vi sono delle particolari ricorrenze. Fra le criticità, l’accesso al credito, molto di più dei nostri colleghi maschi; oltre che l’assenza di specifici finanziamenti a favore delle aziende agricole femminili, al netto dei contributi previsti dalla Politica agricola comune. Nell’agroalimentare, le donne si distinguono soprattutto nelle aziende multifunzionali, con un particolare impegno relativamente alla sicurezza alimentare, biologico, custodia della biodiversità, tutela del paesaggio e del suolo».

Trivellato

Il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato, appoggia tutte quelle azioni politico-sindacali che da anni vengono portate avanti dall’associazione Donne in Campo: «Le donne sono innovatrici instancabili, capaci di coniugare lo sviluppo alla tradizione. In questa fase tanto delicata le sfide non sono distinguibili: la battaglia per un’agricoltura sostenibile, quella per la sopravvivenza dell’umanità, per i diritti dei più deboli, per la giustizia, la nutrizione, la salute e l’educazione. Riteniamo che l’agricoltura del futuro sia tenuta a nutrire la salute e il benessere, oltre che intessere comunità e conservare biodiversità e tradizioni».