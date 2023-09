Provincia di Padova, dopo dieci anni aumenta il numero dei dipendenti: i dati

Trentasette assunzioni entro fine anno, bilancio positivo tra assunzioni e cessazioni e progressioni di carriera interna: la Provincia di Padova sta migliorando la situazione del suo personale.

Assunzioni e cessazioni

Dal gennaio 2023 la Provincia ha assunto 30 nuovi dipendenti, ed entro la fine dell'anno sono previste altre 7 assunzioni. Inoltre, per il servizio di polizia provinciale, con l'autorizzazione della Regione, si procederà all'assunzione di cinque nuovi agenti entro l'anno. Mentre per affrontare le funzioni non di diretta competenza, la Provincia attende di ricevere ulteriori cinque unità di personale in distacco dalla Regione tra ottobre 2023 e gennaio 2024. Le cessazioni di personale registrate dall'inizio dell'anno, per un totale di 18, sono state il risultato di diverse situazioni, tra cui il pensionamento, la ricollocazione interna a seguito di concorso pubblico, trasferimenti ad altri enti (equilibrati da altrettanti trasferimenti in ingresso da altri enti). È importante sottolineare che oltre a compensare le cessazioni, la politica di assunzioni finora adottata per la prima volta dopo oltre dieci anni vede incrementare il numero dei dipendenti.

Viabilità

A titolo dimostrativo, per quanto riguarda il settore della viabilità, nel 2015 c'erano 16 dipendenti negli uffici tecnico-amministrativi e 38 nel settore delle manutenzioni stradali. Oggi, l'ente conta 21 dipendenti negli uffici tecnico-amministrativi e 31 nelle manutenzioni stradali, con un nuovo bando in fase di preparazione per l'assunzione di ulteriori 5 risorse per il settore delle manutenzioni stradali.

Opportunità di carriera

L'attuale Piano Triennale di Formazione e Progressione (PTFP) prevede anche l’utilizzo dell’istituto della progressione di carriera nei vari settori dell'ente, offrendo ai dipendenti opportunità di crescita e sviluppo professionale. Questo dato dimostra la capacità di valorizzare i talenti interni. Inoltre, nel corso del 2023, 6 dipendenti provinciali hanno ottenuto un avanzamento di carriera grazie al conseguimento di idoneità per mansioni superiori nei concorsi pubblici banditi dalla Provincia e da altri enti.

Provincia di Padova

Il direttore generale, Giovanni Zampieri, sottolinea come questa amministrazione abbia bandito nel 2022 ed espletato nel 2023 6 concorsi (4 istruttori-amministrativi e 2 funzionari) un altro già espletato per categoria D tecnico impiantista, e quest’anno ha bandito inoltre concorsi per figure dirigenziali. La somma delle domande ricevute arriva a 1.159. «Al fine di potenziare la struttura dell'ente e in previsione dell'auspicata riforma delle Province, gli uffici hanno condotto diverse procedure concorsuali. Nel corso dell’ultimo anno, sono stati indetti un numero considerevole di bandi e concorsi, in piena controtendenza rispetto all’ultimo decennio. Va riconosciuto il merito per l'efficace gestione del carico di lavoro da parte dell'intera struttura». Aggiunge Daniele Canella, vicepresidente della Provincia di Padova con delega al personale: «La Provincia di Padova continua a operare con impegno per affrontare le sfide che si presentano. I numeri dimostrano chiaramente il nostro impegno nell'assumere nuovo personale, migliorare le funzioni critiche e offrire opportunità di crescita professionale ai nostri dipendenti. Naturalmente, riconosciamo le difficoltà derivanti dalla situazione creatasi con la parziale riforma Del Rio. Tuttavia, questa amministrazione è determinata a contribuire in modo significativo al benessere della comunità padovana e a mantenere una governance efficiente e trasparente, poiché dispone delle risorse necessarie per farlo e ha dimostrato di saperlo fare. Naturalmente, quando si verificherà il tanto auspicato passaggio ad ente di primo livello, le funzioni, i poteri e le risorse saranno diverse e la Provincia sarà in grado di rispondere ancora meglio alle esigenze del territorio, grazie anche a queste assunzioni».