Montegrotto Terme, Mortandello: «Due milioni di euro per il Palaturismo? Assurdo»

Il Comune di Montegrotto Terme, nonostante un percorso avviato con la Provincia con una proposta di riqualificazione del Palazzo del Turismo attraverso un partenariato pubblico-privato ha appreso dalla stampa la decisione della Provincia di indire un’asta, con base di due milioni di euro, per la vendita dell’immobile. Una proposta che il Comune giudica irricevibile come pubblica amministrazione e fantasiosa anche per un possibile investitore privato, visto che non è prevista per l’area alcuna modifica di destinazione d’uso attualmente classificata come «area di interesse comune». «Valuteremo - annuncia il sindaco Riccardo Mortandello - se chiedere piuttosto una cessione gratuita o, dopo aver coinvolto le categorie economiche e gli albergatori non solo di Montegrotto ma di tutta la destinazione turistica, fare un’offerta che di certo, viste le condizioni dello stabile, non potrà superare qualche centinaio di migliaia di euro»

Mortandello

«Il Comune - spiega il sindaco Mortandello - aveva iniziato un percorso congiunto finalizzato alla riqualificazione, sia edilizia sia funzionale del Palaturismo, volta a individuare anche un soggetto gestore per le attività future. In questo senso, sorprende l’iniziativa della Provincia di indire un’asta per vendere l’immobile senza neppure aver informato l’amministrazione comunale. Per questo ci teniamo a chiarire, per gli eventuali compratori, che per quel area non è prevista alcuna modifica della destinazione urbanistica. È, diciamo, alquanto ottimistico pensare che ci possa essere un compratore interessato a sborsare almeno due milioni di euro per le funzioni oggi permesse».

Malagestione

«Esiste - prosegue il sindaco - anche un precedente di malagestione di beni della Provincia che dovrebbe far riflettere: il Kursaal di Abano Terme. In quel caso, la Provincia ha deciso in maniera autonoma con quali criteri restaurare questo stabile e ha proceduto con i lavori senza confronto, salvo poi dopo qualche anno richiuderlo. Penso che questa dovrebbe essere una lezione importante sulla necessità di essere più vicini agli enti territoriali dove insistono gli immobili di proprietà della Provincia. In questo caso è quanto mai necessario concordare un percorso perché un Comune come Montegrotto Terme non è certamente nelle condizioni di spendere due milioni di euro per un edificio fatiscente, a maggior ragione dopo aver avanzato una proposta concreta per un percorso di partenariato pubblico-privato che è stato di fatto rigettato dalla Provincia».

L'asta

«Vedremo -afferma Mortandello - se qualcuno parteciperà a questa asta, restiamo a disposizione, faremo interlocuzioni con le categorie economiche in primis con gli albergatori per capire se formulare un’offerta congiunta che sicuramente non sarà superiore a qualche centinaio di migliaia di euro. Pensiamo che la Provincia prima di fare qualsiasi azione avrebbe dovuto concordare un percorso non solo con l’Amministrazione ma anche con le associazioni di categoria, considerando che al momento della costruzione del Palazzo del Turismo, a metà degli anni Ottanta, gli albergatori che parteciparono economicamente in maniera fondamentale. Ci riserveremo di dare una valutazione dell’immobile, ma non è escluso che possiamo anche chiedere una cessione a titolo gratuito».

Consiglio comunale

Una volta convocato il primo Consiglio comunale e varata la Giunta, l’Amministrazione convocherà le categorie economiche, compresi gli albergatori non solo di Montegrotto Terme ma anche di Abano e di Galzignano per una una presa di coscienza da parte di tutti e anche eventualmente una compartecipazione con delle idee anche di sviluppo dello stabile.