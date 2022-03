Uno ristrutturato, l'altro in costruzione: nuovi alloggi Ater nella prima cintura urbana

Si è svolta giovedì 31 marzo l’inaugurazione degli alloggi Ater in via Don Schiavon 7 ad Albignasego, recentemente ristrutturati. Dopo il taglio del nastro, alla presenza del presidente Ater Tiberio Businaro e del sindaco Filippo Giacinti, gli alloggi sono stati riassegnati ai locatari per la grande soddisfazione di entrambi gli enti, per un intervento importante che ha migliorato in maniera significativa l’efficienza energetica e la salubrità dei cinque alloggi.

Ristrutturazione

L’intervento è stato realizzato con finanziamenti regionali nell’ambito dei Programmi di Organizzazione Regionale Por-Fesr 2014-2020 e fondi propri Ater, per un importo complessivo di 450.902,27 euro. Il progetto ha previsto la realizzazione di un cappotto termico su tutte le pareti, la sostituzione dei serramenti e la posa di tapparelle avvolgibili in alluminio, nonché la posa di nuovi pavimenti. Sono state inoltre sostituite le porte di ingresso degli alloggi con portoncini blindati e tutte le porte interne. I bagni sono stati completamente rifatti, gli impianti elettrici adeguati e quelli del gas interamente sostituiti. Ogni appartamento ha riscaldamento autonomo e predisposizione per l’impianto di condizionamento. «Un ottimo esempio di sinergia tra enti» dichiara il sindaco Filippo Giacinti, «che ci ha portato, con i Comuni di Padova e Maserà, ad ottenere l’importante contributo europeo attraverso il bando Por-Fesr, il quale ha permesso di far arrivare nel nostro territorio, ad esempio, i bus elettrici di BusItalia e ad Ater di riqualificare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Don Schiavon». Questo intervento si configura anche con un ottimo esempio di rigenerazione urbana, che consentirà agli inquilini di dimorare in un contesto più salubre e confortevole e di risparmiare sui consumi energetici.

Nuova palazzina

«Il nostro obiettivo è migliorare costantemente la qualità di vita delle persone che vivono nelle nostre case» aggiunge il presidente Ater, Tiberio Businaro. «Questo intervento è l’esempio concreto del lavoro quotidiano, che ci permette di intercettare risorse importanti per efficientare tanti nostri immobili. Contestualmente alla consegna della struttura abbiamo avviato i lavori di una nuova palazzina, in via San Marco a Lion». Questo intervento prevede la realizzazione di dieci appartamenti destinati all’edilizia residenziale pubblica, grazie a un investimento di un milione e 700 mila euro, finanziato dal “Piano strategico della casa” della Regione Veneto e da fondi propri Ater.