Ater, Businaro e Benciolini: «Lavorare in sinergia è fondamentale per risolvere i problemi della casa»

Il Presidente di Ater Padova, Tiberio Businaro, ha incontrato l'assessora, Francesca Benciolini, con deleghe all’edilizia residenziale e alle politiche abitative. Un incontro fortemente voluto da entrambe le parti per affrontare i temi legati alle politiche abitative e per discutere dei futuri progetti di sviluppo che interessano il territorio comunale. Sono tanti infatti gli interventi che Ater, in collaborazione con l’amministrazione, ha avviato o avvierà in città sfruttando risorse importanti come il Superbonus e Pnrr. Al centro del confronto anche le questioni legate alle fasce deboli della cittadinanza con l’obiettivo di affrontare e risolvere le situazioni di fragilità, dando risposte concrete alle emergenze di tipo abitativo in questo particolare momento storico.

Businaro

«Ringrazio l’assessora per il confronto costruttivo e concretamente orientato verso la risoluzione delle problematiche - commenta il presidente, Tiberio Businaro - Ater Padova oltre allo sforzo profuso per intercettare risorse importanti che daranno risposte sul recupero di un numero consistente di alloggi è costantemente impegnato nell’affrontare la questione dell’emergenza abitativa. Continuerò a recarmi di persona nei cantieri per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e nei quartieri per incontrare le famiglie assegnatarie».

Benciolini

«Dopo un primo incontro la scorsa settimana in quartiere Palestro, oggi ho nuovamente incontrato Ater nella mia nuova veste di assessora alla casa del Comune di Padova – aggiunge l’assessora, Francesca Benciolini – La casa e le politiche abitative sono una delle sfide del futuro, a maggior ragione in questo momento di grande crisi economica e sociale, e da parte nostra continueremo, come fatto finora, ad affrontarla cercando sempre uno stretto dialogo con tutti gli enti competenti, sempre con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone. Abbiamo occasione di cogliere molte opportunità, date anche dagli ingenti finanziamenti che sono in arrivo sul tema, e l’unico modo per coglierle sarà quello di lavorare in stretta sinergia, mettendo sempre davanti i bisogni delle persone»