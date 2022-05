Atleti paralimpici alla chiusura dell'anno scolastico, l'iniziativa organizzata dal Comune

Saranno tre atleti paralimpici gli ospiti d’eccezione che sabato mattina, 28 maggio, incontreranno i ragazzi della scuola primaria Vittorino da Feltre e della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri di Pozzonovo, per chiudere in bellezza l’anno scolastico.

L'incontro

Un’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale e in particolare dal sindaco Arianna Lazzarini. «Abbiamo desiderato concludere il percorso iniziato con le scuole, fatto di numerosi laboratori e proposte formative e culturali, con un incontro ricco di valori e contenuti - spiega il primo cittadino - Sarà per noi un onore e una grande emozione accogliere questi campioni, esempi di tenacia, forza di volontà e coraggio, e spero sarà così anche per i nostri ragazzi». Ma chi saranno i tre atleti che sabato raggiungeranno gli alunni di Pozzonovo? Si tratta di Chiara Coltri, capitano della nazionale e del Cus Padova di basket in carrozzina, nonché rappresentante Atleti FIPIC in consiglio nazionale Cip, Marco Calcinotto, che ha costituito una società di calcio, di cui ha fatto anche il tecnico, ottenendo ottimi risultati, e che ha praticato il Rugby in carrozzina, nuoto, tiro a volo e calcio balilla, Marco Zecchetto, che si è cimentato nel calcio balilla, nel nuoto e nel tiro a volo. La giornata è stata organizzata con la collaborazione del Comitato Veneto Paralimpico, del presidente regionale del Comitato Ruggero Vilnai, e dell’Istituto Comprensivo don Paolo Galliero.