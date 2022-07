Attacco hacker alla ditta che gestisce le mense scolastiche, a rischio tutti i dati di bambini e famiglie

Attacco hacker alla ditta Dussmann Service, che gestisce il servizio di ristorazione scolastica delle scuole comunali. La società ha subito una violazione del proprio sistema informatico che ha ipoteticamente esposto elementi dei dati personali relativi agli utenti del servizio di mensa scolastica, a soggetti esterni non autorizzati

La violazione

«Il Comune di Padova non ha ricevuto dalla ditta evidenze che accertino la violazione di dati personali riferibili a soggetti interessati del Comune - si legge in una nota diramata dai servizi scolastici e inviata alle famiglie - .Come previsto dal regolamento, sia la Dussmann Service S.r.l. che il Comune hanno provveduto alla notifica della violazione al Garante per la protezione dei dati personali. La ditta ha inoltre incaricato esperti di sicurezza informatica ed esperti legali per evitare l’esposizione dei dati personali».

Probabili conseguenze della violazione

«La ditta Dussmann Service S.r.l. ha avviato una analisi per appurare la violazione, il volume e la natura dei dati personali presumibilmente violati - prosegue la nota - .Sebbene la gravità della violazione allo stato attuale non sia ancora stata definita, in quanto le attività di indagine sono ancora in corso, in un’ottica preliminare, la ditta ritiene che la presunta violazione dei dati personali avvenuta, possa avere effetti sugli individui interessati quali, ad esempio, la perdita del controllo sui propri dati personali, il furto d'identità o il rischio di frode e la perdita di riservatezza. Si invitano pertanto gli interessati a prestare attenzione per evitare di subire azioni malevole quali, ad esempio, phishing mediante l’utilizzo dell’indirizzo e-mail, comunicazioni indesiderate o fraudolente, o derivante da qualsiasi ulteriore uso improprio di tali indirizzi oltreché il furto d’identità. Infine la ditta ha assicurato che si è da subito attivata ad adottare misure di protezione del dato personale relativo agli utenti di mensa scolastica di tipo tecnico e organizzativo, al fine di evitare che l’attacco al sistema si verifichi nuovamente, nonché a ridurre al minimo l'impatto dell’azione malevola. L’Ente si riserva comunque di verificare e valutare le responsabilità della ditta Dussmann Service S.r.l. o di terzi».