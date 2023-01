Attacco hacker alla Lorenzi, sistema informatico bloccato. Il titolare: «Sembra una ripicca»

Non è la prima volta che accade. Ma la mancanza di una richiesta di riscatto fa nascere più di un sospetto: è giallo alla Lorenzi Srl, società di Perarolo di Vigonza leader nel settore della produzione e del commercio di materiali in microfibra per il settore della scarpa e dell'alta moda, dove un attacco hacker ha bloccato l'intero sistema informatico, interrompendo di conseguenza anche parte della produzione.

Attacco hacker

Il tutto è accaduto - come spiega "Il Gazzettino" - durante le festività natalizie, perché la scoperta è stata fatta proprio al rientro in azienda. Un attacco informatico che lascia più di qualche dubbio a Lorenzo Lorenzi, titolare dell'azienda, che sempre sulle colonne del quotidiano locale afferma: «Qualche anno fa ci è capito di subire un altro attacco hacker, ma stavolta è stato diverso anche perché non ci è stato chiesto alcun riscatto, e ci è sembrato alquanto strano. Assomiglia più ad una sorta di ripicca: confrontandomi con i miei più stretti collaboratori, siamo arrivati ad un sospetto condiviso su chi possa esserci dietro a questa manomissione, ma resta tutto da verificare e da accertare nelle dovute sedi. Abbiamo deciso di procedere con una denuncia contro ignoti perché i danni, che stiamo ancor quantificando, sono stati moltissimi».