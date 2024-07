Attesi "vespisti" da tutto il mondo. Mortandello: «La Vespa uno stile di vita»

Dal 4 al 7 Luglio, in Piazza Mercato a Montegrotto, si terrà il raduno Europeo degli appassionati di Vespa. Organizzato da 17 Vespa Club della Regione Veneto, con il patrocinio del Comune di Montegrotto Terme accoglierà vespisti da diverse parti del mondo. Lungo la strada Battaglia e la circonvallazione di Abano e Montegrotto se ne vedono già in giro, di gruppi di appassionati che visitano il territorio. Colli e terme, ma non solo, anche le città murate come Monselice e Este sono obiettivi di questi accaniti viaggiatori su due ruote assolutamente speciali. I Vespa Club partecipanti arrivano da ogni dove: Kosovo, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Macedonia del Nord, Polonia, Francia, Serbia, Spagna, San Marino, Slovenia, Svizzera, Inghilterra, Portogallo, Estonia, Scozia, San Marino e Romania, per restare in più Europa, ma sono attesi "vespisti" anche di club da Filippine, Indonesia e Messico. Saranno tantissimi poi i Vespa Club Italiani.

Chi ha avuto una Vespa lo sa, è una cosa differente andare su quel mezzo piuttosto che su qualsiasi altro. Prevede che si sappia metterci le mani, ad esempio, perché bisogna sempre essere pronti a risolvere situazioni che si possono verificare soprattutto con mezzi così datati. Prevede una cura maniacale del mezzo, che non prevede solo la parte meccanica ma una manutenzione completa, costante. E prevede poi di saperci andare, ovviamente, cosa che comunque si può sempre imparare. Il motore tutto su di un lato, le marce da immettere con le mani, particolari che l'hanno resa speciale. «La Vespa è uno stile di vita», ci tiene a precisare il sindaco di Montegrotto, il comune che ospita la manifestazione.

Il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, è un grandissimo amante della Vespa. «La passione è nata grazie a mio padre che mi veniva a prendere e portava ovunque in Vespa, da bambino. Avevo 5, 6 anni quando ci sono salito la prima volta. Dalla scuola all'Appiani, andavamo sempre in giro così, in due. Lui a 18 anni aveva ricevuto una Vespa Sprint del 1968. Anche io a 18 anni ho ricevuto una Vespa, una TS del 1976. Da lui, uno dei regali più belli che abbia mai ricevuto. Sono stato a Vienna, a Londra, a Lisbona, in Germani, girata tutta l'Italia con quella Vespa. Lui poi è entrato nel circuito vespistico. Ora abbiamo anche recuperato un vecchio mezzo di mio bisnonno. Mio padre a 74 anni, Bruno, non si perde un raduno. Lui è arrivato in Norvegia con la Vespa e si è fatto amici in tutto il mondo grazie a questa passione». Bruno Mortandello è arrivato a restaurare e possedere 35 esemplari.

Sono previsti circa 6mila arriva quotidiani. In Piazza Mercato quelli della Orange, la società padovana che cura l'evento, lavorano da diversi giorni per far sì che tutto sia pronto per l'apertura. «Ci sono tanti vespisti che non potranno esserci perché non ci sono più. Questo è un sogno di tanti appassionati della zona, organizzare in un territorio come il nostro, con tutti i giri che qui si possono fare su quel mezzo, un evento così. Si può andare sui nostri Colli come su quelli Berici, si può andare al mare, in montagna, al lago. E' davvero un sogno che si realizza questo perché è stata per la voglia di appassionati veri, come Diego Alfonsi, Fabio Zilio e altri che non ci sono più. O come i genitori di Matteo Filone che hanno fondato il Vespa club di Due Carrare, per tenerne vivo il ricordo», ci tiene a sottolineare il sindaco Mortandello. «Ci sono tante belle storie che si incrociano perché parliamo di persone che amano viaggiare allo stesso modo, sullo stesso mezzo. Che prima poi si incontrino è quasi inevitabile. Questa è anche l'occasione di offrire a tante persone l'occasione di rivedersi, dopo essersi incontrati chi lo sa dove». All'inaugurazione, giovedì mattina, saranno presenti molti sindaci della provincia di Padova e il presidente del consiglio regionale, Roberto Ciambetti. Tra le Vespe che sfileranno nei prossimi giorni ce ne sono alcune che superano il valore di 250mila di euro. Tra questo c'è il secondo esemplare uscito dagli stabilimenti della Piaggio, datato anno 1946, di proprietà di una signora friulana.