Un'aula polifunzionale per la cittadinanza: a costruirla gli studenti della Scuola Edile

Grazie al progetto “Impresa Civica” sono ripartiti i lavori di realizzazione della nuova aula polifunzionale a Stanghella, all’interno della scuola secondaria di primo grado Michelangelo Buonarroti. Un nuovo spazio polifunzionale realizzato dagli studenti del secondo e terzo anno della Scuola Edile di Padova e Stanghella in cui sarà possibile organizzare piccoli convegni, conferenze e riunioni. L’aula non verrà utilizzata solo dagli studenti della Scuola Edile e delle Buonarroti, ma aprirà le proprie porte all’intera comunità e alle sue attività culturali e sociali.

Nuova aula

La nuova aula polifunzionale, che rispetta i più alti standard posti a tutela del risparmio energetico, si trova al piano terra della scuola, chiudendo una parte dell’attuale porticato d’accesso all’edificio e sarà dotata anche di nuovi servizi igienici. Il progetto è stato presentato questa mattina in conferenza stampa alla presenza di Monica Grosselle, presidente della Scuola Edile di Padova, del vicepresidente Giorgio Roman e del direttore Andrea Pagnacco, del sindaco di Stanghella Sandro Moscardi con il vicesindaco Claudio Toffanin e della dirigente dell’Istituto Istituto Comprensivo Statale di Solesino-Stanghella Cristina Minelle. La costruzione dell’aula polifunzionale rientra nel modulo formativo “Impresa Civica”, parte integrante del percorso di formazione professionale finanziato dalla Regione Veneto. Spiega Monica Grosselle, presidente della Scuola Edile di Padova: «Impresa Civica è un progetto formativo e un modo diverso di fare scuola. I ragazzi apprendono la professione riqualificando opere edili di valenza sociale. Un’esperienza formativa concreta e allo stesso tempo utile, in cui i nostri studenti sono coinvolti nel risistemare qualcosa di tangibile per la propria comunità e un modo anche per farli sentire protagonisti e orgogliosi di ciò che, grazie alle loro competenze, realizzano per gli altri». Afferma Andrea Pagnacco, direttore della Scuola Edile di Verona: «Nella realizzazione di questo progetto sono coinvolte quattro classi e, complessivamente, 45 studenti. La nuova aula polifunzionale è costruita con i materiali più innovati dal punto di vista del risparmio energetico e del benessere acustico».

Scuola Edile

La Scuola Edile di Padova e Stanghella si mette, quindi, al servizio delle comunità per dare risposte concrete ai bisogni della cittadinanza. L’obiettivo del progetto “Impresa Civica” è quello di far comprendere ai ragazzi in che modo l’edilizia può prestare attenzione alle esigenze di un territorio, sistemando o ristrutturando opere edili socialmente utili. La costruzione della nuova aula polifunzionale a Stanghella rappresenta, inoltre, per i ragazzi della Scuola Edile una grande occasione per arricchire il proprio percorso formativo e per mettere in pratica le nozioni apprese durante le lezioni teoriche e i laboratori. «Impresa Civica ha lo scopo di superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa - sottolinea Giorgio Roman, vicepresidente Scuola Edile di Padova - mettendo alla prova lo studente che, attraverso esercitazioni pratiche, è chiamato a svolgere manutenzione di opere pubbliche. I laboratori didattici previsti vengono sviluppati in modo alternativo, favorendo sul campo l’apprendimento delle competenze che un operatore edile deve possedere per lavorare nel settore delle costruzioni. Grazie al progetto Impresa Civica, gli studenti hanno inoltre modo di fare concretamente qualcosa per il bene della propria comunità».

Stanghella

«In collaborazione con la Scuola Edile - spiega il sindaco Moscardi - si sta realizzando una struttura al servizio della comunità di Stanghella. Stiamo parlando di uno spazio dagli alti contenuti tecnologici che ha un grande valore per il territorio perché può essere utilizzato per formazione, attività convegnistiche e riunioni che avranno come protagonisti i cittadini di Stanghella».