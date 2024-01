Aule studio al San Gaetano, l'Udu: «Contenti, ma ora per migliorare serve ben altro»

Università e Comune chiudono un accordo per garantire spazi e aule studio all'interno del centro culturale San Gaetano in via Altinate. Soddisfatti anche gli studenti: «Siamo contenti che collaborino e si impegnino per garantire alla comunità studentesca spazi idonei per lo studio, ma c'è ancora tanto da fare perché si venga incontro alle necessità degli studenti - dichiara Domenico Amico, Coordinatore di Studenti Per Udu Padova».

I prossimi passi

«Aule studio e biblioteche devono essere luoghi accessibili fino alle 24 - aggiunge Teresa Cozzi, rappresentante in Senato Accademico con Udu - soprattutto durante la sessione di esami. Con la crisi e gli aumenti di qualsiasi spesa, sono tra l'altro sempre di più gli studenti che lavorano, e anche loro hanno diritto ad usufruire di spazi idonei allo studio. Per questo negli anni scorsi abbiamo lavorato con l'Ateneo per l'ampliamento degli orari delle biblioteche, un primo passo, che ora però deve essere fatto in tutte le aule studio. La comunità studentesca di Unipd cresce anno per anno, con lei dovrebbero aumentare anche gli spazi per studiare, andando oltre la tradizionale aula studio: sono indispensabili allo stesso modo common rooms e aree di co-working. Continueremo a lavorare con l’Ateneo e il Comune perché garantiscano sempre migliori servizi e più opportunità»