BusItalia, aumenta il biglietto di bus e tram: da giugno si pagherà 1,70 euro

Da giugno il biglietto del trasporto pubblico, quindi di bus urbani e del tram, aumenteranno ad 1,70 euro. Un incremento di 40 centesimi, che riguarderà anche le corse extraurbane: da 1,50 euro passerà a 2 euro. In compenso però durerà 90 minuti anzichè 75 (per le extraurbane invece 100 minuti, mentre attualmente ne copre 90). La notizia era nell'aria da mesi, visti i conti in rosso di BusItalia dopo il periodo nero della pandemia, ma comunque non colmerà il buco di oltre 15 milioni di euro dell'azienda. Servirà piuttosto per nuovi investimenti annunciati in questi ultimi mesi, come assunzioni, nuovi mezzi sostenibili e i miglioramenti della programmazione delle corse. Il rincaro riguarderà anche gli abbonamenti, che però subiranno un aumento solo del 10%. Molte delle città medio grandi italiane hanno applicato gli aumenti negli ultimi anni, arrivando in alcuni casi a superare anche i 2 euro, mentre in Veneto adesso Padova diventa la città dove il trasporto pubblico è più caro.

Notizia in aggiornamento (a breve tutte le tariffe)