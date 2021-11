Aumentano i contagi a Padova, Zaia: «E' la pandemia dei non vaccinati»

Continua a salire la curva del contagio in Veneto, che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 1.125 nuovi casi. Dato che porta a 490.423 il totale dei contagi da inizio pandemia. Le province più colpite sono quelle di Padova (287), Treviso (216), Venezia e Vicenza (entrambe con 182 nuovi casi). Lo rileva l'ultimo bollettino della Regione, che segnala anche due decessi con il totale delle vittime che è ora 11.872. Aumentano i veneti attualmente positivi e in isolamento, che sono 15.461 (+589). Crescono anche i ricoveri in ospedale nei reparti ordinari, 299 (+14); stabili invece le terapie intensive dove ci sono 60 malati Covid. I guariti totali sono 463.090 (+534). Alla luce anche della manifestazione No Vax che si è svolta oggi al Parco Europa, dove nessuno ha rispettato le norme in vigore, anche il presidente della Regione Zaia ha deto la sua: «Siamo davanti a quella che potremmo già definire la pandemia dei non vaccinati, e purtroppo è così», ha dichiarato oggi 13 novembre Luca Zaia «e noi continuiamo a dire che l’80% dei ricoverati in terapia intensiva è non vaccinato, ricordo che rappresentano solo il 15% della popolazione, sono comunque dati importanti». Parole che non coincidono con quelle di altri esponenti di spicco della Lega, che difendono i manifestanti e chi ha scelto di non vaccinarsi, Matteo Salvini in testa.