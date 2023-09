Cariparo, nel consiglio generale della Fondazione entrano 4 donne

Il Consiglio Generale della Fondazione ha 4 nuove Consigliere, nominate in seguito alla scadenza dei mandati di altrettanti componenti l’organo di indirizzo dell’ente. Sandra Bedetti, nominata su terna di canditati designati da Accademia dei Concordi di Rovigo, succede a Enrico Zerbinati, Alessandra Coin, nominata direttamente dal Consiglio Generale, succede a Silvana Bortolami, Andreina Milan, nominata su terna di candidati designati dal Comune di Rovigo, succede a Laura Foralosso, Carmen Pezzuto, nominata su terna di candidati designati dall’’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, succede a Tiziana Pradolini.

Chi sono

Sandra Bedetti, archeologa, vice presidente dell’Accademia dei Concordi di Rovigo, vanta una lunga esperienza professionale in ambito storico-artistico e culturale; Alessandra Coin, dirigente medico presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, è responsabile del Centro Decadimento Cognitivo e Demenze, nonché Presidente e fondatrice della Comunità di Sant’Egidio – Veneto che, oltre alla tradizionale azione a sostegno dei poveri e dei soggetti in disagio sociale, da qualche anno si occupa in prima linea anche dei corridoi umanitari; Andreina Milan, architetto, è ricercatrice e docente presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna, autrice di studi e ricerche sulla rigenerazione urbana; Carmen Pezzuto, dottore commercialista, ha una pluriennale esperienza come consigliere di amministrazione e sindaco in società di capitali, anche quotate ed è responsabile della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Padova. Le neoconsigliere rimarranno in carica 5 anni.