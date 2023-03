Aumentano le tariffe dei taxi: viaggiare dalla stazione all'ospedale costerà 1,50 euro in più

Aumentano le tariffe dei taxi padovani. Le tariffe erano ferme dal 2021. L'assessore alle attività produttive Antonio Bressa ha trovato l'accordo con i tassisti, ed in settimana ha ottenuto il via libera dal sindaco Sergio Giordani e dal resto della giunta, per far entrare in vigore le nuove tariffe già dal primo aprile con un aumento che sfiora il 4%.

Le tariffe

La corsa diurna rimane ferma a 6,50 euro come richiesto proprio dai tassisti. Parliamo ovviamente di tariffe orarie, che di notte passano invece a 9 euro. L'importo massimo è stato stabilito in 12,50 euro, mentre finora era fermo ad 12 euro. Il costo al chilometro per l'area che comprende il territorio comunale passa da 1,30 euro ad 1,50 (notturna 1,40), mentre nelle aree nel raggio che va da 50 a 100 chilometri di distanza vanno da 1,90 euro fino a 2,30. La sosta oraria (quando si chiede al tassista di fermarsi per aspettare) prima era di 29 euro all'ora, mentre da aprile costerà 30 euro fino ad 8 minuti di sosta e 38 euro per più di 8 minuti. Il supplemento arriva ad 1,70 euro mentre quello per Abano o Montegrotto rimane fermo 9,50 euro. Le corse con tariffe fisse anche subiranno delle variazioni in aumento. Spostarsi in taxi dalla stazione al Santo costerà 9,50 euro e non più 8,50 («ma con il Santo ormai lavoriamo pochissimo» spiega Pastore. Mentre per arrivare in ospedale si spenderà un euro e mezzo in più (da 8 euro a 9,50) e per il Sant'Antonio da 9 a 10,50 euro. Più o meno stessi prezzi per chi parte dal Teminal delle corriere, da dove però in alcuni casi si può risparmiare un euro. Per le altre tratte non si superano i 50 centesimi di euro.

I prezzi fissi

Stazione FS/Santo e Santo/Stazione € 9,50

Stazione FS/Ospedale Civile e Ospedale Civile/Stazione FS € 9,50

Stazione FS/Ospedale S. Antonio e Ospedale S. Antonio/Stazione FS € 10,50

Stazione FS/P.zza Garibaldi e P.zza Garibaldi/Stazione FS € 7,50

Stazione FS/P.zza dei Signori e P.zza dei Signori/Stazione FS € 7,50

Autocorriere/Santo e Santo/Autocorriere € 9,50

Autocorriere/Ospedale Civile e Ospedale Civile/Autocorriere € 9,00

Autocorriere/Ospedale S. Antonio e Ospedale S. Antonio/Autocorriere € 9,50

Autocorriere/P.zza Garibaldi e P.zza Garibaldi/Autocorriere € 7,50

Autocorriere/P.zza dei Signori e P.zza dei Signori/Autocorriere € 7,50

P.zza dei Signori/P.le S.ta Croce e P.le S.ta Croce/ P.zza dei Signori € 7,50

P.zza dei Signori/posteggio Nazareth e posteggio Nazareth/P.zza dei Signori € 7,00

Stazione FS/San Gaetano e San Gaetano/Stazione FS € 8,50

Stazione FS o P.zza Garibaldi o Santo / Abano Terme o Montegrotto Terme € 35,00