La benzina torna a costare quasi 2 euro. Con il 2023, arrivederci sconti sul carburante

Come era ampiamente prevedibile, oggi primo gennaio la benzina è arrivata a costare quasi 2 euro (vedi foto). Ieri è scaduto lo sconto sulle accise stabilito dal governo Meloni a fine novembre. Una riduzione di circa 18 centesimi al litro rispetto al valore precedente (30,5 centesimi) stabilita dall'esecutivo di Giorgia Meloni per tutto il mese scorso. Di fatto non è previsto alcun rinnovo. Da ricordare che le accise sono imposte sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo.

Code

Fin dalle prime ore del mattino di ieri, in buona parte delle aree di servizio padovane, c'erano lunghe code di automobilisti davanti alla pompa della benzina. Tra i padovani c'erra quindi una certa apprensione sui costi visto che quello del carburante è uno dei tanti rincari che stanno caratterizzando questo periodo storico. Al momento non si sono stati segnalati disordini alle singole pompe di benzina, ma le forze dell'ordine stanno comunque monitorando la situazione pronti ad intervenire alla prima emergenza. E l'aumento con il 2023 è arrivato