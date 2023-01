Colf e badanti, si alzano le retribuzioni: fino a 2.500 euro di spese in più per le famiglie

Allarme colf e badanti: è appena scaduto il termine per il versamento dei contributi previdenziali di colf e badanti relativi al quarto e ultimo trimestre 2022 (ottobre-dicembre) che una nuvola minacciosa si sta addensando sulla testa delle famiglie. «Come se non bastasse il caro bollette - commenta Renzo Capitanio, presidente di 50 & Più Confcommercio Ascom Padova - si profila all'orizzonte un aumento delle retribuzioni di colf e badanti che non è esagerato definire una vera e propria stangata».

Colf e badanti

Cos'è successo? Il contratto collettivo che regola i rapporti di colf, badanti e baby sitter con le famiglie presso le quali lavorano prevede infatti un adeguamento annuale dei livelli minimi delle retribuzioni in base all'inflazione, rilevata dall'Istat al 30 novembre di ogni anno. «Siccome a novembre 2022 era all’11,8% - continua Capitanio - in pratica l’aumento potrebbe raggiungere il 9,44%». Come aggiungono poi dall'ufficio paghe dell'Ascom Confcommercio, «basta fare due conti per capire l'aggravio di spesa: sarebbero qualcosa come 125 euro mensili nel caso di una badante a tempo pieno che, con l'aggiunta di tredicesima, ferie e Tfr diventerebbero circa 2mila euro annui. Se poi, addirittura, la famiglia dovesse occuparsi di una persona non autosufficiente la spesa potrebbe arrivare, tutto compreso, perfino a 30mila euro annui, ovvero 2.500 euro mensili». Una "botta" che per qualcuno rischia di diventare insostenibile: «Di fronte ad una situazione del genere - ammette il presidente dell'Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin - è logico che più di qualcuno tenderà a ridurre l'orario delle collaborazioni se non proprio a rifugiarsi nel sommerso». Una situazione che potrebbe essere scongiurata in presenza di un accordo tra associazioni datoriali e sindacati che, però, al momento, non è alle viste.