«Aumenti fino a 400 euro in più al mese per le rette delle case di riposo»: l'allarme

A breve le rette delle case di riposo di Padova e provincia potrebbero arrivare fino a 2.400 euro al mese per gli anziani non autosufficienti in possesso di impegnativa di residenzialità.

Case di riposto

A motivo dei generalizzati rincari delle bollette di luce e gas, sottolinea l'Anp - Associazione nazionale pensionati di Cia Padova, la quota potrebbe incrementare di 400 euro al mese rispetto ai valori attuali, creando una situazione insostenibile per i nuclei famigliari e i caregiver, già ora in difficoltà coi pagamenti. «Nella stragrande maggioranza dei casi - spiega il presidente di Anp Cia Padova, Carlo Miatello - la pensione del singolo anziano è malapena sufficiente a coprire la metà della retta mensile di una Rsa». A questo proposito, ricorda la stessa associazione, sono quasi 50mila i pensionati padovani (su un totale di circa 200mila), fra città e provincia, che vivono, o meglio sopravvivono, con l’assegno minimo di 524 euro al mese. «E c’è un altro fenomeno da prendere in considerazione: negli ultimi tempi, spesso accade che i parenti degli anziani residenti nelle case di riposo siano addirittura costretti a vendere l’abitazione di proprietà della persona non autosufficiente al fine di far fronte alle rette. Una prassi ingiusta, per di più dopo i sacrifici di una vita intera». A causa di questi ulteriori aumenti si rischia veramente il disastro sociale. Motivo per cui Anp Cia Padova ha chiesto nelle sedi opportune un intervento «concreto e urgente da parte della Regione Veneto e del Governo appena entrato in carica. Occorre individuare degli specifici sostegni economici per andare incontro alle situazioni di maggior disagio». Sempre in tema di non autosufficienza (34mila gli invalidi padovani, anziani e non solo, che hanno bisogno di assistenza h24), Anp Cia Padova auspica inoltre una veloce approvazione della relativa legge delega, frutto di una proficua trattativa tra le parti sociali, che preveda un «aiuto concreto alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie allo scopo di migliorare le loro condizioni di vita. Ci auguriamo che la norma venga licenziata dal Parlamento entro marzo del 2023. Fra gli obiettivi, il rafforzamento dei servizi residenziali e lo stanziamento dei fondi necessari. Con tutto ciò, le pensioni rimangono sempre le stesse, ovvero stanno via via perdendo potere d’acquisto. Quest’inverno un anziano sarà tenuto a scegliere se comprarsi da mangiare, pagare le medicine o le visite o riscaldarsi».