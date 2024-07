Aurora incontra i carabinieri dopo aver fatto la tesina sull'Arma

Ha sorpreso tutti con la sua tesina sui Carabinieri la giovanissima Aurora Pellizzari, alunna della classe III della Scuola Secondaria di I grado “Vivaldi” dell’Istituto Comprensivo Statale di Montegrotto Terme. “Oggi come argomento del mio colloquio vi presento “L’Arma dei Carabinieri”. Ho scelto questo argomento perché credo nei valori di questa istituzione, come lealtà, coraggio, fedeltà, solidarietà, abnegazione e fierezza. Sarebbe per me un grande onore e privilegio poter entrare a far parte dell’Arma e condividere la mia quotidianità con tutte quelle persone che avranno bisogno del mio aiuto. L’Italia è un quadro e i carabinieri sono la cornice che la preserva e la esalta”, queste le parole con cui Aurora ha iniziato il suo elaborato che, visibilmente emozionata, ma molto appassionata ha esposto con sicurezza e competenza: dalla storia, spiegando la nascita dell’Arma e le vicende di Salvo D’Acquisto, alla geografia, approfondendo i compiti del Corpo Forestale dell’Arma e affrontando la tematica dell’attività dell’Arma nella “Terra dei Fuochi”, alle scienze, presentando i cani molecolari, utilizzati per la ricerca di persone scomparse, alla storia dell’arte, descrivendo e analizzando il quadro di Giovanni Fattori “Carabiniere a cavallo in perlustrazione”, alla tecnologia, facendo riferimento a “Saetta”, il primo cane-robot, fino all’ educazione motoria, illustrando le prove fisiche che gli allievi affrontano per entrare nell’Arma, questi gli argomenti trattati che hanno consentito ad Aurora di ottenere la massima valutazione da parte della commissione.

Nella giornata di oggi, sabato 13 luglio, presso la caserma sede del Comando Compagnia Carabinieri di Abano Terme, il Comandante, Maggiore Carmelo Recupero, ha incontrato alla presenza dei genitori la giovane “aspirante” per festeggiare il brillante risultato conseguito: nell’occasione Aurora ha donato la mappa concettuale della tesina, ricevendo in cambio un piccolo dono a ricordo del momento, che possa esser ben augurante per il suo futuro. “Vedere giovani che credono nei valori e nelle istituzioni e una gioia e fa ben sperare per il futuro. Auguro ad Aurora di coronare il suo sogno di entrare a far parte della grande famiglia dell’Arma”, con queste parole il Magg. Recupero ha saluto la giovane Aurora che probabilmente, per qualche, ora si è sentita già un Carabiniere.