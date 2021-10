Auto e Moto d'epoca scalda i motori, si parte con 1600 espositori fino a domenica

Si parte con l’edizione 2021 di Auto e Moto d’Epoca, la manifestazione organizzata dalla Fiera di Padova e da Intermeeting di Mario Carlo Baccaglini, che aprirà i battenti giovedì alle 9 in tutti gli 11 padiglioni di via Tommaseo 59. In mostra 5 mila auto, sia vintage che nuove, 1.600 espositori su 115 mila metri quadri. Auto e moto d'epoca è il salone per gli appassionati di motori e della cultura legata all'automotive. L'area fieristica viene dedicata a tre temi principali: "Auto, moto e ricambi d'epoca", "Forme che rievocano emozioni" e "Case automobilistiche".

Biglietti

- giovedì 21, biglietto unico: 45 euro

- venerdì 22, biglietto unico: 30 euro

- sabato 23 e domenica 24, biglietto intero: 25 euro ridotto (dai 13 ai 17 anni e persone con invalidità inferiore all'80%): 20 euro

- abbonamento 2 giorni (sabato e domenica): 46 euro

- abbonamento 2 giorni (venerdì e sabato): 53 euro

- abbonamento 3 giorni: (venerdì, sabato e domenica) 76 euro

- entrata gratuita per bambini fino ai 12 anni e per persone con invalidità pari o superiore all'80% con accompagnatore.

Modifiche alla viabilità

In occasione di "Auto e moto d'epoca" è prevista, sabato 23 e domenica 24 ottobre, dalle 8 alle 19:30, la chiusura di una parte di via Niccolò Tommaseo. L'elenco dei parcheggi a disposizione dei visitatori è consultabile sul sito di "Auto e moto d'epoca" https://autoemotodepoca.com/it-IT/visitare#come-arrivare