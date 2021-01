Autoletture acqua sempre più immediate tramite i canali digitali: tutte le info

AcegasApsAmga mette a disposizione dei propri clienti diverse modalità per trasmettere l’autolettura dei consumi idrici, per garantire l’emissione di bollette in linea con i consumi reali. Una prima modalità è l’invio delle autoletture tramite l’apposito portale dedicato, collegandosi all’indirizzo https://acegasapsamga-acqua.autolettura.eu/, i clienti possono comodamente caricare le proprie. È inoltre possibile trasmettere le autoletture inviando una mail all’indirizzo acegasapsamga@autolettura.eu con la foto del contatore, indispensabile per il corretto riscontro della lettura. L’invio della foto inoltre facilita i clienti con contatori più obsoleti “a lancette”, che risultano essere di più difficile interpretazione rispetto ai contatori provvisti di numeratore.

Whatsapp

AcegasApsAmga ha attivato un nuovo servizio di rilevazione delle letture tramite la nota app, in collaborazione con la società di lettura Mbs. Questo canale è importante soprattutto per tutti gli utenti che si trovano ad avere i contatori in punti non facilmente accessibili dai letturisti. Inoltre, questa modalità consente anche di evitare l’ingresso di personale tecnico nelle proprietà private. Per tale servizio è stato attivato uno specifico numero WhatsApp a cui comunicare le letture: 389.2351828. Per comunicare la lettura del contatore tramite WhatsApp bastano pochi passi: salvare nella rubrica telefonica personale il numero dedicato, nel momento in cui si vuole comunicare la lettura, inviare al numero il messaggio “Autolettura”. Il sistema automatico, a quel punto, risponde con un messaggio in cui richiede di comunicare il codice cliente, facilmente reperibile dalla bolletta. Il sistema chiede poi la lettura del contatore stesso. Per evitare eventuali errori, il cliente è successivamente invitato a scattare e inviare una foto del display del contatore.

Altri canali

Restano inoltre sempre disponibili anche gli altri canali per trasmettere le autoletture relative al solo contatore dell’acqua: Call Center: 800 237 313 (da rete fissa, 199 501 099 da rete mobile) – con orario 8-22 (da lunedì a venerdì) e 8-18 (sabato); Servizi on-line: disponibili all’homepage del sito www.acegasapsamga.it. Mail: scrivendo a: info.pd@acegasapsamga.it (per l’area di Padova). Sms: scrivendo al numero 342 411 2627 e indicando (nell’ordine e senza spazi) il Codice Contratto, la lettera iniziale del servizio (A = acqua) e i numeri della lettura effettuata sul contatore;

Come leggere il contatore

Per trasmettere correttamente l’autolettura è importante fare attenzione alla tipologia di contatore presente presso la propria utenza. I misuratori sono di due tipi e vanno letti con differenti modalità. Contatore con quadranti e lancette: tenere conto delle cifre indicate dalle sole lancette nere, tralasciando i quadranti rossi. Considerare la cifra minore tra le due più vicine indicate dalla posizione della lancetta in ogni quadrante. Contatore con numeratore: tenere conto delle cifre nere, tralasciando i quadranti sottostanti.

La bolletta più comoda e sostenibile

Nella guida sono disponibili pratiche informazioni per rendere inoltre la bolletta domestica più comoda, evitando di doversi recare presso istituti bancari o uffici postali per il pagamento delle stesse. Scegliendo la domiciliazione bancaria, infatti, il pagamento viene effettuato direttamente dalla banca dal proprio conto corrente. È inoltre possibile richiedere l’invio della bolletta direttamente via mail, ricevendola in modo istantaneo e completamente gratuito. Queste semplici modalità permettono di evitare lo spostamento di persone per il recapito e per i pagamenti. Anche l’attivazione della domiciliazione e l’invio della bolletta on line potranno essere richiesti: telefonando al Servizio Clienti 800 237 313 (da cellulare 199 501 099). Tramite i servizi on line, scrivendo agli indirizzi e-mail: info.pd@acegasapsamga.it (per l’area di Padova)