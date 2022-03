Lavori al casello di Padova est, chiuso lo svincolo di entrata per Milano

Lungo l’autostrada A4 Brescia-Padova, per lavori di rifacimento pavimentazione al casello di Padova Est, i viaggiatori non potranno accedere in autostrada in direzione Milano dal casello stesso dalle ore 21.00 di lunedì 21 marzo alle ore 6.00 di martedì 22 marzo e dalle ore 21.00 di martedì 22 marzo alle ore 6.00 di mercoledì 23 marzo 2022. La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.