Autovelox e Fleximan, Elisa Venturini incontra il Prefetto Francesco Messina

Un incontro urgente per affrontare una questione a dir poco spinosa: Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia e vicepresidente regionale dell'Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani, è stata ricevuta nella mattinata di oggi, lunedì 29 gennaio, dal Prefetto di Padova Francesco Messina per parlare di autovelox e Fleximan.

Elisa Venturini

La stessa Elisa Venturini ha spiegato le motivazioni dell'incontro: «In questo caso come vicepresidente dell'Anci Veneto vorrei sottoporre la questione o comunque fare delle valutazioni preliminari, perché è un argomento che va trattato a livello regionale anche con l'Aci, che a sua volta ha chiesto di affrontare la problematica. Sarebbe utile individuare una visione comune o una strategia per trovare una soluzione a un tema che sta interessando molti cittadini. Quelli di Fleximan sono atti di vandalismo che rappresentano un disagio. Se si parla della questione vuole appunto dire che un disagio esiste, e proprio a fronte di questo vanno valutate le strategie. Le installazioni degli autovelox, ad esempio, devono essere a mio avviso condivise e consapevoli: c'è la necessità di sorvegliare le nostre strade per garantire la sicurezza, ma va nel contempo evitato che i velox diventino degli strumenti che vengano utilizzati per altri fini. I sindaci hanno condannato all'unanimità gli atti di vandalismo, perché andare a rimuovere dei dispositivi che vanno a rilevare la velocità e che sono stati legalmente installati è sicuramente un atto che non può essere tollerato. Bisogna però anche considerare il disagio di fondo che viene manifestato dai cittadini e che in qualche modo i sindaci stanno raccogliendo: proprio per questo è giusto affrontare la questione e capire se ci sono delle linee condivise di azione».