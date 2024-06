Autovelox, in 8 anni quasi sparite le multe degli apparecchi in tangenziale

Sempre meno multe dagli autovelox in tangenziale. I padovani hanno preso le misure e, se il 2016 era stato l'anno record con 12 milioni di euro incassati grazie agli autovelox, nel 2023 gli introiti si sono abbassati a 3,9 milioni. Chi percorre spesso le tangenziali ormai sa bene dove sono collocati. Durante l'ultima giunta comunale, l'amministrazione ha approvato il rendiconto di gestione, ufficializzando gli incassi generati dalle multe per le violazioni del codice della strada, pari a 15,6 milioni di euro. Se prima, quindi, arrivavano le stangate dai velox, oggi gli occhi elettronici sanzionano molto meno.

Random

Da quando sono stati ufficialmente attivati, nel 2015, è partito il “sistema random”, ossia l’accensione di ogni singolo autovelox dalle 3 alle 6 ore nell’arco dell’intera giornata, senza nessun preavviso rivolti ai viaggiatori. I rilevamenti, infatti, vengono effettuati 7 giorni su 7, 24 ore su 24, secondo un sistema casuale che viene programmato mensilmente dal comando della polizia locale. L’acquisizione delle infrazioni è gestita da un nucleo apposito (2 amministrativi e 2 operativi), e quindi per gli automobilisti è comunque impossibile sapere se e quando le telecamere sono in funzione. La sanzione prevista per chi supera il limite entro i 10 chilometri orari è di 41 euro. Tra i 10 e i 40 km/h la multa sale a 169 euro, ma con la decurtazione di tre punti sulla patente. Ben 531 euro di contravvenzione per chi sfora tra i 40 e i 60 chilometri oltre il limite, con la perdita di sei punti e la sospensione della patente da uno a tre mesi. Oltre i 60 le cifre iniziano a diventare molto pesanti: 828 euro e sottrazione di dieci punti sulla patente, sospesa da 6 a 12 mesi.