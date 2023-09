Tratto stradale pericoloso, installati due nuovi autovelox in tangenziale

Saranno i primi due fissi della "storia" del Comune termale. Con l'auspicio che possano evitare il ripetersi di incidenti mortali: saranno installati tra fine anno e inizio 2024 due nuove autovelox sulla direttissima per Abano Terme, tratto di tangenziale che parte da Corso Boston e che si unisce con Corso Australia, ovvero la Strada Regionale 47.

Autovelox

A decidere il posizionamento dei due autovelox, attivi 24 ore su 24, è stato - come riporta "Il Gazzettino" - il Comune di Abano Terme attuando i programmi assegnati alla polizia locale. Già scelta la loro ubicazione: al km 2,600 direzione Padova-Selvazzano e al km 2,900 direzione Padova-Abano. Punti tutt'altro che casuali, visto che in passato sono stati teatro di due incidenti mortali: il primo risale al giugno del 2016, quando dopo uno scontro frontale causato da una donna messasi al volante con un tasso alcolemico di molto superiore alla norma perse la vita la maestra elementare 58enne Paola Rosa Tanga, mentre nel marzo 2022 a morire fu il poliziotto 41enne Leonardo Baido, che a causa di un malore andò a scontrarsi frontalmente con un'auto proveniente dal senso di marcia opposto. Il limite di velocità in quel tratto era già stato abbassato da circa quattro anni da 90 a 70 chilometri orari: nei prossimi mesi l'installazione degli autovelox fissi.