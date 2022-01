Niente più corse folli: installati due nuovi autovelox nella prima cintura urbana

Per disincentivare gli automobilisti che si credono piloti di Formula Uno: sono già in funzione i due nuovi autovelox installati dal Comune di Limena in via Fornace.

Velox

La scelta, come spiega "Il Gazzettino", è caduta sulla strada lunga tre chilometri che unisce Ponterotto a Limena perché chi vi transita con la propria auto spesso supera (e di molto) il doppio limite di velocità - a seconda dei tratti - di 50 e 70 chilometri orari. Da qui la decisione dell'amministrazione di attivare i due nuovi velox, a cui ne verrà aggiunto un altro. Sempre sul quotidiano locale Stefano Tonazzo, sindaco di Limena, preannuncia altri lavori in nome della sicurezza: «Metteremo a disposizione 100mila euro per installare nuovi dossi, cominciando da via Ca' Rossa e passando per alcune vie del centro del paese».