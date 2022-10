L'autunno caldo manda in crisi i negozi di abbigliamento: «Abbiamo gli scaffali pieni»

Non solo il fastidio delle zanzare: l’autunno caldo del 2022, se da un lato abbasserà il costo delle bollette del gas, dall’altro sta mettendo in seria difficoltà i negozi di abbigliamento che si ritrovano con gli scaffali pieni.

Abbigliamento

«E non potrebbe essere altrimenti - riferisce Riccardo Capitanio, presidente di Federmoda Ascom Confcommercio Padova e vicepresidente nazionale di categoria - visto che all’ormai consolidata prassi del “compro ciò che mi serve”, si è aggiunto anche il freno causato da un’estate che non vuole andarsene». In effetti risulta alquanto difficile avvicinarsi ad un caldo capo invernale quando si passeggia ancora in t-shirt a maniche corte. «Purtroppo - continua Capitanio - i tempi degli acquisti fatti “in previsione” di una stagione che prima o poi virerà verso il freddo, non esistono più. Oggi si compra lo stretto necessario e, visti gli stipendi tagliati di brutto dal caro bollette e dall’inflazione, più di una famiglia non compra affatto». Il risultato è che i negozi, già alle prese (come più volte sottolineato in queste settimane dal presidente provinciale dell’Ascom Patrizio Bertin) con costi fissi mai visti, hanno anche grosse difficoltà in termini di liquidità. A questo punto, seppur con scarse possibilità, si spera in Giove Pluvio. «Un po’ di sana pioggia autunnale - conclude Capitanio - aiuterebbe non solo l’agricoltura ma anche il nostro settore che rischia di essere uno di quelli maggiormente indiziati di andare ad ingrossare le fila di quei 120mila negozi, in Italia, a forte possibilità di scomparsa».