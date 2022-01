Aviaria, scatta l'ordinanza sindacale a Este

Un’ordinanza per frenare l’aviaria. L’ha firmata il sindaco di Este, Matteo Pajola, con l’obiettivo di arginare l’espansione del virus sul territorio.

L’ordinanza

Tutti gli allevamenti del settore rurale e non commerciale che rientrano nella zona individuata dal Ministero della Salute dovranno applicare l’ordinanza sindacale. I volatili che finora erano liberi all’aperto dovranno essere trasferiti all’interno di una struttura chiusa e se questo non fosse possibile, gli allevatori devono trovare un modo perché i polli non entrino a contatto con altre specie animali, trasmettendo così il virus. Nell’ordinanza si vietano fiere, mostre e mercati di pollame, non si può rilasciare l’animale per ripopolamento di selvaggina e non si devono usare richiami vivi di uccelli come oche e gabbiani. In caso di aumenti di mortalità o qualsiasi altro elemento che possa essere significativo, gli allevatori devono comunicarlo subito al Servizio veterinario dell’Ulss 6 Euganea.