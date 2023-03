Operazione recupero: nuovo avviso pubblico per la valorizzazione del Kursaal ad Abano Terme

La Provincia di Padova nell’ottica di perseguire, la ristrutturazione, il recupero e la valorizzazione del complesso immobiliare provinciale “Kursaal”, con l’obiettivo di farlo tornare ad essere un prestigioso e qualificato luogo di incontro e ritrovo per i cittadini e per i turisti, nel cuore della città di Abano Terme, ha pubblicato un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati che abbiano interesse a presentare, in forma libera, proposte, progetti e nuove idee, per rivitalizzare l’immobile provinciale e l’area in cui è inserito, tramite un parternariato pubblico-privato di lungo periodo.

Kursaal

Il “Kursaal” è un importante complesso edilizio ubicato all’ingresso sud dell’area pedonale del centro storico di Abano Terme, di fronte allo storico hotel Orologio. Il fabbricato, composto di due piani fuori terra con porzioni di limitata entità al piano interrato e secondo, è immerso in un’area verde sistemata a parco, che lo divide dalle vie Montirone e Pietro d’Abano. Oltre all’importante dimensione del manufatto, caratteristico di una delle zone più prestigiose della città, sono evidenti le note estetiche tipiche del momento storico in cui fu realizzato, ma ancora pregevoli e armoniosamente inserite nell’ambiente architettonico del quartiere. Il complesso immobiliare è destinato allo svolgimento di attività culturali, museali, teatrali, cinematografiche, ricreative e/o a valenza turistica, di attività economiche connesse a quelle indicate, al fine di massimizzare la valenza dell’area, assicurando, nel contempo, le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dell’immobile stesso. È comunque possibile lo svolgimento di altre attività compatibili con la destinazione urbanistica dell’area su cui insiste il compendio, come ad esempio, il ripristino dell’attività di ristorazione e servizio, attiva fino a pochi anni fa. La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata al 30 aprile 2023.

Daniele Canella

Il vicepresidente della Provincia Daniele Canella sottolinea: «Abbiamo a cuore il futuro del Kursaal e per questo abbiamo deciso di percorrere una strada nuova rispetto al passato, fiduciosi che i privati avanzeranno le loro progettualità che poi noi valuteremo sia in termini di proposta progettuale sia in termini di proposta temporale e finanziaria. Come Provincia, preso atto che i tentativi fatti in passato non hanno avuto esito positivo probabilmente anche a causa delle condizioni troppo stringenti che si erano poste, abbiamo lavorato per formulare una nuova ipotesi da percorrere. Quella ideata è una formula nuova che consiste nell’avviso per la raccolta di istanze di parternariato pubblico privato. Vogliamo lasciare che gli imprenditori facciano quello che sanno fare meglio, cioè l’avere le idee giuste e ideare soluzioni per concretizzarle e renderle economicamente sostenibili. Ecco perché questo nuovo avviso lascerà ampi margini alle progettualità a patto che queste contengano l’indicazione di durata temporale e un piano di sostenibilità finanziaria. Abbiamo introdotto la possibilità di concedere anche il diritto di superficie sul compendio immobiliare (ad esclusione dei giardini), quindi non più una semplice concessione d’uso dell’immobile. Questa opportunità è un valore aggiunto per chi si aggiudicherà il parternariato, perché agevola la bancabilità dell’operazione e permette di accedere a vari benefici fiscali, alla stregua di chi è proprietario dell’immobile. Le proposte che perverranno saranno poi valutate dalla Provincia che si riserva di selezionare quella migliore, per la quale si valuterà la dichiarazione di interesse pubblico. A questo punto sarà fatto un bando pubblico nel quale questa proposta sarà messa in gara come previsto dalle norme vigenti».

Federico Barbierato

Il sindaco di Abano Terme Federico Barbierato commenta: «Questa è un’ulteriore iniziativa che va nella direzione di non perdere tempo prezioso, per una parte della nostra città che non può più attendere, una iniziativa rinnovata anche nei contenuti che dà la possibilità a chi è veramente interessato a questa riqualificazione e rilancio del Kursaal di presentare un progetto che poi può essere valutato dalla Provincia. E’ un modo per andare incontro il più possibile a idee progettuali che possono arrivare dal territorio».