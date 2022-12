Avviso Pubblico, il carmignanese Eric Pasqualon è il nuovo vicepresidente regionale

È tra i nuovi membri dell’ufficio di presidenza dell’associazione Avviso Pubblico Eric Pasqualon, sindaco del Comune di Carmignano di Brenta, il quale è diventato vicepresidente nazionale di questa realtà. Si tratta di un passo avanti importante in favore della legalità e un supporto notevole nella lotta alle mafie e all’illegalità.

Avviso Pubblico

Una rete di enti locali che, attraverso impegno e collaborazione, promuovono la cultura della legalità: questa la realtà di Avviso Pubblico. Un’associazione che combatte contro mafia e corruzione attraverso la diffusione di consapevolezza, informazione e l’organizzazione di eventi formativi. Grazie all’operato di Avviso Pubblico è possibile avere accesso ad un elevato numero di informazioni su corruzione, riciclaggio di denaro, confisca di beni, caporalato, mafia e gioco d’azzardo. Viene inoltre costantemente monitorato l’operato di Camera e Senato per prevenire l’illegalità. Tuttavia, la diffusione di conoscenza in merito non è sufficiente, è necessario offrire percorsi di formazione ed eventi informativi per garantire una lotta efficiente contro mafia e corruzione. A questo proposito, Avviso Pubblico si occupa di educare amministratori, dipendenti pubblici, liberi professionisti e cittadini al contrasto dell’illegalità sul proprio territorio di competenza.

Festival della Legalità

L’elezione del sindaco di Carmignano di Brenta tra i vicepresidenti di Avviso Pubblico è un segno tangibile dell’impegno riposto nella lotta all’illegalità. Gli oltre 500 soci dell’associazione permettono l’instaurazione di una fitta rete di collaboratori pronti ad impegnarsi con azioni concrete a formare, informare e, soprattutto, fermare corruzione e mafia nel nostro paese. L’amministrazione comunale di Carmignano di Brenta si sta già impegnando per avviare progetti di sensibilizzazione ed attività formative. In particolare, esiste la volontà di organizzare un Festival della Legalità: una serie di eventi per le scuole e la cittadinanza utili a diffondere conoscenza sulle tematiche d’interesse di Avviso Pubblico.

Eric Pasqualon

Eric Pasqualon, Sindaco di Carmignano di Brenta ha dichiarato: «Sono estremamente onorato di essere tra i nuovi vicepresidenti nazionali dell’associazione Avviso Pubblico. Lottare contro mafia e corruzione è un obiettivo che deve essere perseguito con costanza in tutta Italia e l’operato di Avviso Pubblico fornisce un notevole supporto a questa causa, inoltre si desidera allargare il numero di soci dell'associazione. Anche Carmignano di Brenta, nel suo piccolo, opererà in favore della legalità attraverso iniziative informative e di sensibilizzazione, sfruttando al massimo le opportunità derivanti dalla collaborazione con l’associazione e dalla rete creatasi con gli altri comuni della penisola».