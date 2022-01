Awms ed Azzurrodigitale entrano in Smact: si allarga l'ecosistema dell'innovazione

Awms ed Azzurrodigitale entrano in Smact Innovation Ecosystem, il nuovo programma di partnership lanciato dal Competence Center del Nordest che vuole rispondere alla necessità di molte imprese di essere traghettate e supportate in processi di transizione digitale.

La collaborazione

L’ecosistema dell’innovazione lanciato da Smacr nei primi mesi del 2021 continua a crescere raccogliendo nuove adesioni, con l’obiettivo di mettere a sistema le eccellenze 4.0 e creare meccanismi virtuosi di “contaminazione” tra provider di tecnologie, end user, atenei e centri di ricerca. Le aziende, entrambe padovane ed esperte in transizione digitale, condivideranno le proprie conoscenze in ambito 4.0 con gli altri partner già presenti, per permettere all’intero sistema produttivo e sociale di affrontare il futuro e creare valore. «L’ingresso di nuovi partner è il segnale che l’Innovation Ecosystem viene incontro ad un’esigenza sentita da tante imprese che fanno dell’innovazione la loro strategia: quella di sentirsi parte di un network, di condividere idee, progettualità e risorse per crescere insieme in uno spirito collaborativo e competitivo allo stesso tempo» dichiara Matteo Faggin, direttore generale di Smact. «Sono orgoglioso che Azzurrodigitale e Awms entrino a far parte del network Smact. La transizione digitale è un processo che si basa prima di tutto su un cultural shift delle persone che compongono l'organizzazione che la abbraccia – commenta Carlo Pasqualetto, Ceo di Azzurrodigitale e Awms – Smact ha il ruolo di accelerare questo processo agendo proprio sulla parte di trasformazione culturale. È quello che ci serve e quindi avanti tutta nella costruzione di un ecosistema digitale più evoluto e coeso».

Smact Innovation Ecosystem

Lo Smact Innovation Ecosystem è un programma di partnership che si articola su tre livelli a integrazione crescente: Cloud, Edge e Core. I componenti dell’ecosistema sono utilizzatori finali, provider di soluzioni tecnologiche e atenei/centri di ricerca. Aderendo all’Ecosystem di Smact i partner possono usufruire di diversi benefici concreti tra i quali: contatti con tutte le università e centri di ricerca del Triveneto, accesso a corsi di formazione di primo livello, eventi di networking, supporto nella partecipazione a bandi, accesso a competenze specifiche in determinate verticali. Ma potranno anche esporre le loro soluzioni tecnologiche nelle Live Demo di Smact, dimostratori 4.0 diffusi nei territori (ne stanno nascendo in 5 location del Nordest) che permetteranno di vedere e toccare con mano il potenziale della transizione digitale.