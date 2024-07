In continua crescita: nel Padovano oltre 1.100 imprese artigiane del settore benessere

In provincia di Padova, il settore artigiano del benessere sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nel supporto ai processi di cura. Secondo una recente indagine svolta da SDV per Confartigianato Imprese Padova, che ha coinvolto un campione di 250 intervistati, si stima che ben 1.130 aziende artigiane del benessere offrano prodotti o servizi a persone che stanno intraprendendo un percorso di cura di patologie di varia natura e gravità.

Il profilo delle aziende più attive

Imprese guidate da donne, con un'età compresa tra i 41 e i 60 anni, con un numero di addetti che varia da 1 a 9, operanti principalmente nelle zone dell'Alta Padovana, Bassa Padovana, Est e Ovest, aperte alla collaborazione con altri professionisti e alla formazione continua. E’ questo l’identikit delle aziende maggiormente orientate ai servizi dedicati alle persone che stanno affrontando un percorso di cura.

Strumenti e metodologie

Gli strumenti utilizzati dagli artigiani del benessere che erogano prodotti o servizi a persone in cura includono fiale, shampoo e prodotti anti-caduta (31,5% dei casi), massaggi e trattamenti (19,1%). È interessante notare che la maggioranza di questi professionisti lavora prevalentemente in maniera autonoma (83,5%), mentre solo il 16,5% opera in team.

Formazione delle competenze

I professionisti della bellezza acquisiscono le abilità necessarie per offrire questi servizi principalmente attraverso corsi di formazione specifici (86% dei casi), forniti in due casi su tre dalle aziende fornitrici di prodotti. Altre fonti di apprendimento includono l'esperienza sul campo (34,5%), i libri (9,2%) oppure scuole o accademie (8,3%). La ricerca ha evidenziato una forte esigenza di ulteriore formazione e aggiornamento: il 55,6% degli intervistati che già operano o intendono operare nel supporto a persone in cura ritiene fondamentale un'ulteriore preparazione per i propri collaboratori.

Benessere

Spiega Beatrice Daniele, presidente del sistema di categoria Benessere: «Questi dati dimostrano l'importanza crescente, nella nostra provincia, del settore artigiano del benessere nell’aumentare la qualità della vita delle persone, anche nel delicato momento del processo di cura. Padova ha una lunga tradizione di eccellenza nella cura delle persone e nella medicina, testimoniata dalla storia della nostra Università che nel corso dei secoli ha formato generazioni di scienziati e medici. Inoltre, la realizzazione del nuovo ospedale di Padova rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidare la nostra città come centro d'eccellenza per la salute delle persone. In questo contesto, siamo orgogliosi che le nostre aziende, con dedizione e professionalità, offrano un contributo significativo alla salute dei cittadini. Il comparto artigiano del benessere, in provincia di Padova, mostra una significativa attenzione verso il supporto alle cure mediche, con una crescente richiesta di formazione e una predisposizione a collaborare con altri professionisti. Confartigianato continuerà a sostenere queste imprese, promuovendo opportunità di crescita e aggiornamento professionale per garantire un servizio di alta qualità a quanti vivono nel nostro territorio».

Confartigianato Imprese Padova

Confartigianato, da molto tempo, partecipa al progetto “Non smettere di piacerti”, realizzato da Avo, l’associazione volontari ospedalieri di Padova. Nei pazienti oncologici, uno dei più importanti e disarmanti effetti collaterali delle cure chemioterapiche è la caduta dei capelli. Grazie all’iniziativa di AVO, la paziente può richiedere in prestito parrucche che possono aiutare le persone nel periodo delle cure. Importantissima nel gruppo di “Non smettere di piacerti” è la figura di un parrucchiere volontario che aiuta e consiglia sulla scelta del colore e del taglio più adatto ad ogni persona. «Da oltre dieci anni - aggiunge Beatrice Daniele - la nostra associazione collabora a questo progetto. Si tratta di un’iniziativa che permette ai professionisti della bellezza di mettere le proprie competenze al servizio delle pazienti oncologiche, con l’obiettivo di consentire loro di sentirsi bene con il proprio aspetto anche in un momento complesso della propria vita».

I seminari

Per preparare i professionisti a questo delicato compito, Confartigianato, in collaborazione con Avo, da alcuni anni organizza dei seminari di approfondimento, il prossimo si terrà il 4 novembre. “Crediamo che questo tipo di affiancamento - continua Daniele - non possa essere basato solo sulla generosità, ma debba trovare solide basi nella professionalità. Per questo, riteniamo necessario approfondire argomenti e tecniche che ci permettano di essere pronti a dare il nostro contributo nel migliore dei modi possibili».

I corsi di Upa Formazione

In questi giorni, Upa Formazione, ente di formazione di Confartigianato Imprese Padova, sta organizzando una serie di corsi di dermopigmentazione, condotti da Gilda Negrini, estetista e volontaria dell’A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale Donne Operate Al Seno), specializzata in dermopigmentazione correttiva, una tecnica che viene eseguita in persone che hanno necessità di coprire condizioni patologiche della cute, ripristinare l’aspetto di una cute sana o come complemento agli interventi di chirurgia ricostruttiva. Per maggiori informazioni: elisa.andolfatto@confartigianatopadova.it - Tel. 049 8206184.

Le imprese artigiane del settore benessere nel Padovano

Complessivamente, le imprese artigiane che operano nel settore benessere, in provincia di Padova, sono 2.311. Il 63% appartiene al settore dell’acconciatura (1.464 aziende), il 27% appartiene al comparto dell’estetica (635). Compongono il comparto il settore tatuaggio (97 aziende, il 4% del totale) la toelettatura per animali (74 aziende, 3% del totale) e fitness/sport-cultura/olistico (41, il 2% del totale).