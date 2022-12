Babbo Natale arriva in Pediatria con il trattore, carico di doni e solidarietà

Babbo Natale è arrivato in Pediatria con il trattore portando un carico di doni e solidarietà. Dall’azienda agricola “Bellucco Farm” è partito un “Deutz Fahr” carico di giocattoli per tutti i bambini ricoverati, per rallegrare i piccoli pazienti e arricchire di nuovi materiali la ludoteca del reparto. Grazie ad un braccio meccanico, Babbo Natale è riuscito ad arrivare ai piani alti, per raggiungere anche i bambini non possono uscire.

Ma la solidarietà ha portato anche un assegno di 7mila euro a favore dell’Associazione Salus Pueri per le attività da svolgere presso la Pediatria di Padova. Si tratta del ricavato della manifestazione Sapori d’Autunno organizzata dalla Provincia di Padova che ha visto la collaborazione dell’associazione Cuochi Terme Euganee e Padova, dell’associazione Agli Amici, assieme ai rappresentanti di alcune aziende agricole che hanno messo a disposizione i loro prodotti. All’iniziativa erano presenti: Vincenzo Gottardo, vicepresidente della Provincia di Padova, Giuseppe Dal Ben, direttore generale Azienda Ospedaliera, Eugenio Baraldi, direttore dipartimento salute donna e bambino Università di Padova e responsabile progetto “Stili di vita”, Liviana Da Dalt, direttrice dipartimento salute donna e bambino Azienda Ospedale, Giorgio Perilongo, direttore Clinica Pediatrica, i rappresentanti delle aziende agricole Scarabello, La Fazenda, il Caseificio Traverso.

«Abbiamo portato un Babbo Natale – ha detto il vicepresidente della Provincia di Padova Vincenzo Gottardo – pronto a regalare sorrisi ed emozioni ai bimbi costretti negli spazi di cura anche durante le festività natalizie. L’iniziativa è nata dai Sapori d’Autunno e ringrazio tutte le aziende agricole e le associazioni che hanno risposto in maniera molto generosa donando prodotti, disponibilità e professionalità per raggiungere questo obiettivo così prestigioso. Il nostro impegno è proprio quello di portare sorrisi e alleggerire le lunghe giornate dei bambini, ma soprattutto sostenere realtà come la Fondazione Salus Pueri che lavora per la Pediatria con tanti progetti, ricercando il bene di tutti i bambini e delle loro famiglie».

«Sono occasioni – ha detto Giuseppe Dal Ben – di gioia e serenità, che aiutano sicuramente ad affrontare il percorso di cure in maniera diversa. C’è un grande mondo di solidarietà e vicinanza della comunità alla Pediatria di Padova e questo ci fa molto piacere». Il momento di festa è stato allietato dal MovieChorus che ha proposto le colonne sonore più amate dei bambini. Hanno partecipato all’iniziativa le aziende agricole: CASA CASON; SCACCO; AGRICOLA CANELLA; LA COOPERATIVA VENETA; SCARABELLO; PANIFICIO PELLEGRINI; BERTELLI SALUMI; LA FAZENDA; TBBREWERY; CASEIFICIO TRAVERSO; PERBACCOe PASTICCERIA VENETA.