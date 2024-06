Tra erbicidi e batteri il Bacchiglione soffre: «Serve equilibrio per ecosistema fluviale». Spuntano i Pfas

Terza tappa oggi a Padova sul fiume Bacchiglione per l’equipaggio di Operazione Fiumi, la campagna di citizen science e ambientalismo scientifico di Legambiente Veneto realizzata grazie al supporto tecnico di Arpav, con il contributo di Coop Alleanza 3.0, con il patrocinio dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e con il partner tecnico Strada Srl. I parametri osservati in questa quarta edizione, oltre al batterio Escherichia coli - i batteri fecali che permettono di verificare lo stato di depurazione delle acque - sono il Glifosate e, novità per il 2024, i Pfas

Il Bacchiglione

Per la tappa di Padova i corsi d'acqua messi sotto la lente di ingrandimento da Legambiente sono il il tratto padovano del Bacchiglione, monitorato in 3 punti, e il canale Piovego, con un singolo punto. Dei punti monitorati tra Bacchiglione e Piovego, i primi dati disponibili che riguardo in batteri fecali, 2 risultano sopra il valore dei 1000 (MPN/100ml), entro il quale si comincia a prendere in considerazione la possibilità di porre delle restrizioni per uso irriguo. In particolare il Piovego è risultato avere un valore superiore a 5000 (MPN/100ml), limite consigliato allo scarico, mentre a Roncajette dal 2021 sono stati registrati valori sempre sopra il limite consigliato da Arpav di 1000 MPN/100ml.

Lo stato chimico

Per quanto riguarda lo stato chimico monitorato da arpav nel corso del 2023 (vedi scheda Arpav allegata), il fiume è risultato penalizzato dalla presenza diffusa di valori di PFOS superiori ai limiti previsti dalla normativa, rilevati anche nel canale Piovego (bacino idrografico del Brenta) e da 2 casi di superamento di Nichel disciolto (frazione biodisponibile) nei torrenti Timonchio e Rostone Ovest e dal superamento di Dichlorvos nel canale Roncajette. I superamenti degli Standard di Qualità di PFOS sono connessi, nelle aree da Vicenza verso valle, al noto fenomeno di inquinamento del sito ex Miteni Spa, che ha contaminato le acque superficiali e le falde acquifere delle province di Vicenza, Verona e Padova; nella zona non connessa con le acque superficiali o sotterranee, la contaminazione è presumibilmente derivante da scarichi industriali e/o depuratori, oppure da cause non note, in corso di approfondimento, ma veicolata dalle acque sotterranee. Tra gli inquinanti specifici sono stati rilevati in tutto 5 superamenti dei valori medi annui previsti dalla normativa per gli erbicidi. Complessivamente il bacino idrografico del Bacchiglione soffre anche dal punto di vista dello stato trofico: infatti circa il 65% delle stazioni di monitoraggio non raggiunge lo stato Buono dell’indice LIMeco.

Le parole di Tosato

«Anche quest’anno i risultati dei nostri monitoraggi lungo il Bacchiglione evidenziano per il suo tratto in provincia di Padova una situazione che presenta qualche criticità - dichiara Francesco Tosato, Portavoce di Operazione Fiumi e Presidente di Legambiente Padova - l’entità dei valori di batteri fecali in località Roncajette, infatti, pur essendo sotto il limite consigliato allo scarico, risulta per il quarto anno consecutivo al di sopra dei 1.000 MPN/100ml. È una novità invece il significativo sforamento nel canale Piovego, addirittura superiore 6.867 MPN/100ml. Cattiva o insufficiente depurazione, presenza di scarichi o sversamenti illegali o il mancato allacciamento alla rete fognaria di alcuni edifici, sono alcune delle possibili cause: gli enti preposti approfondiscono questi aspetti. Da attenzionare è anche la situazione dal punto di vista chimico, in attesa dei risultati delle nostre analisi anche per il tratto vicentino, i monitoraggi condotti costantemente da Arpav poiché le sostanze erbicide rinvenute nel bacino idrografico del Bacchiglione, ci ricordano di come sia urgente una legge nazionale sul multiresiduo che vieti la compresenza di principi attivi in agricoltura».

Coop Alleanza

«L’acqua è fonte di vita ed è nostro dovere come comunità proteggerla, preservando fiumi e mari dall’inquinamento e dalla contaminazione degli habitat e in questo Coop Alleanza 3.0 è da sempre impegnata al fianco di chi come Legambiente dedicata tutte le sue energie a questa attività” dichiara Denis Giacomin, Presidente di Zona Soci Padova Coop Alleanza 3.0, “Salvaguardare le acque significa tutelare le generazioni future, e la Cooperativa sceglie di farlo promuovendo e praticando comportamenti rispettosi dell’ambiente e della biodiversità, anche coinvolgendo i nostri fornitori, perché sono parte fondamentale dello sviluppo armonico e sostenibile nel nostro modo di stare sul territorio, di sensibilizzare i cittadini a questi temi fino alla scelta dei prodotti sugli scaffali dei negozi della Cooperativa, che hanno in sé questi valori».