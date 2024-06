Le Terme restano turistiche e i bambini superano i primi esami di certificazione linguistica

Non è mai troppo presto per imparare un nuovo idioma. E finalmente questo succede anche in Italia, da sempre ritenuta il fanalino di coda in Europa per l’apprendimento delle lingue. "Ma questo non è più tanto vero - dichiara Elena Morello, presidente delle Scuole e Istituti privati di Confcommercio Ascom Padova - perchè notiamo che sempre più famiglie investono nella formazione linguistica". Perchè lo facciano non è un mistero. In ambito universitario, gli studenti incontrano sbarramenti di livello per l’accesso alle facoltà o il completamento del percorso di studi e sono incentivati ad applicarsi per il raggiungimento degli obiettivi; le stesse famiglie sono chiamate ad un coinvolgimento diretto in questo processo di cambiamento culturale, importante in quanto permette ad ogni individuo, già dall’infanzia, di avviare un percorso formativo che poi dura tutta la vita (“lifelong learning”).

Ebbene, un esempio di come questo ragionamento abbia trovato un riscontro concreto lo si è avuto ieri quando alla TLS-Top Language School di Montegrotto Terme diretta dalla stessa Morello (che fin dall'inizio, ormai 10 anni fa, si è messa a disposizione come generatore di cambiamento), un gruppo di studenti Young Learners, provenienti anche dalla sede di Casale di Scodosia (si andava dai 6 ai 10 anni) si è cimentato nei primi esami di certificazione linguistica. Si è trattato di una sessione organizzata nel comune termale e che TLS-Top Language School ha svolto in collaborazione con un altro istituto associato ad Ascom Confcommercio, la Oxford School of English di Padova.

"Dopo un percorso annuale di studi - ha proseguito la presidente Morello - l'esame vuole concludere e valorizzare l’impegno dei bambini e delle bambine e delle loro famiglie che sono coinvolte direttamente in questo importante avvenimento. E' un primo passo verso un futuro che considera la lingua inglese come strumento fondamentale e imprescindibile per lo sviluppo culturale e personale". "Sotto un profilo più squisitamente associativo - ha puntualizzato Morello - si tratta di uno straordinario esempio di collaborazione e sinergia tra due realtà associate alle Scuole e Istituti privati di Confcommercio Ascom Padova: da un lato una realtà storica presente ormai da anni sul territorio italiano e padovano (Oxford School of English) e, dall'altro, un marchio giovane ma al passo con le attuali richieste di mercato (TLS-Top Language School), che oltre a condividere mission e propositi formativi collaborano da anni con progetti di ricaduta sul territorio assieme ad altri colleghi".

Non sono mancate, a questo proposito, forme di collaborazione che vedono protagoniste altre scuole ed istituti che fanno capo ad Ascom, come quelle che, a mero titolo esemplificativo, hanno dato contributo di vivacità alle ultime edizioni della Fiera Campionaria, quali Euroscuola, l'Istituto Italo-Cinese, Wall Street English e Aispal per la promozione della lingua inglese, cinese e spagnola.