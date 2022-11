I bambini piantano 20 alberi nel cortile della scuola Montregrappa

Festa dell’albero oggi 29 novembre alla primaria Montegrappa in via della Biscia a Padova, con la messa a dimora di 20 alberi nel cortile della scuola. Elena Correale di Legambiente, ha spiegato così l’obiettivo dell’iniziativa: «E’ molto importante che i più piccoli siano protagonisti nel prendersi cura dei cortili scolastici, perché le scuole possono diventare un punto di partenza per costruire città più sostenibili, verdi e vivibili. Guanti e pale alla mano, i bambini hanno partecipato attivamente e con grande entusiasmo alla messa a dimora dei nuovi alberi che cresceranno nei prossimi anni insieme a loro e ai loro futuri compagni».

Forestali

Presenti alla giornata anche i carabinieri forestali impegnati nel progetto “Un albero per il futuro”, l’assessora alle Politiche Scolastiche Cristina Piva e l’Assessore al Verde Antonio Bressa che hanno illustrato l’intervento: «Per celebrare la Giornata Nazionale dell’albero abbiamo scelto il cortile della Montegrappa per la messa dimora di 12 carpini, 5 ciliegi e 3 querce. In accordo con insegnanti e personale, abbiamo definito di procedere con queste piantumazioni che sono solo un primo passo per completare il progetto del cortile esterno, che procederà nelle prossime settimane con la semina dell’erba, la sistemazione del terreno, e tutte le azioni volte a creare un luogo bello e sano dove i bambini possano trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta».

Outdoor

La scuola primaria Montegrappa facente parte del XIV Istituto Comprensivo Galilei, sta mettendo in atto pratiche didattiche legate all’outdoor education, dove gli spazi verdi assumono la valenza di un vero e proprio contesto educante. Leanza Antonia referente di plesso ha commentato così la giornata: «Fare lezione all’aria aperta e in mezzo al verde aumenta nei bambini la predisposizione all’apprendimento delle materie scolastiche, fa bene allo spirito e al corpo, forma individui più rispettosi dell’ambiente».