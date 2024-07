Minore morso da una foca in vacanza: scatta d'urgenza la profilassi antirabbica

Morso da una foca durante una vacanza in Sudafrica, un minore residente nella provincia di Padova, una volta rientrato in Italia, è stato sottoposto a profilassi antirabbica dall'Ufficio igiene e sanità pubblica dell'Ulss 6 Euganea. L'Azienda socio-sanitaria locale, allertata dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto, sta monitorando stringentemente il caso, molto raro in letteratura. Nell'arco dell'ultimo mese altri due residenti in provincia di Padova sono stati sottoposti a vaccinazione antirabbica dopo essere stati morsi da due cani randagi in zone estere endemiche (a Bali e in Bolivia).

Foca

Il minore era stato morso dalla foca durante un'escursione effettuata circa tre settimane fa in un parco faunistico; poichè nello stesso periodo sulla costa sudafricana era stata rinvenuta una foca morta risultata positiva ai test per il virus della rabbia, in via precauzionale la vicenda è stata attenzionata con molto scrupolo. Il minore attualmente è asintomatico. La profilassi d'urgenza post-esposizione, effettuata in collaborazione con il Pronto soccorso dell'Ospedale di Cittadella, prevede la somministrazione di vaccino antirabbico e di immunoglobuline, da effettuare solo al soggetto morso (non ai congiunti) a più riprese nell'arco delle prossime settimane (in tutto quattro dosi di vaccino in 21 giorni, più una iniziale dose di immunoglobuline). Il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 invita alla prudenza quando si approcciano animali e a non abbassare mai la guardia, mantenendo un comportamento vigile e attento durante i periodi di vacanza, in particolare se si tratta di viaggiatori internazionali. Il caso è preso in carico dalla dottoressa Milena Bano, referente della Medicina del Turismo dell'Ulss 6 all'interno della UOS Malattie infettive e Vaccinazioni - Dipartimento di Prevenzione.

Rabbia

«La rabbia è una malattia molto pericolosa, mortale, che noi non vediamo più da molto tempo nelle nostre latitudini, gli ultimi casi risalgono a una decina d'anni fa. Qual è l'insegnamento? Quando ci si trova in giro per il mondo, in prossimità di animali, le mani vanno tenute in tasca - osserva la dottoressa Lorena Gottardello, responsabile della UOS Malattie infettive e Vaccinazioni del Servizio igiene e sanità pubblica - soprattutto se si tratta di bambini: non si toccano, non si accarezzano gli animali selvatici, nè cani, nè scimmie, nè volpi, nè foche. Cautela e prudenza, per non dover poi agire, bene che vada, di prevenzione». Aggiunge il dottor Luca Sbrogiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione: «Sentiti anche i servizi veterinari, raccomandiamo di non avvicinarsi ad animali sconosciuti, di affidarsi alle guide locali e, in caso di morsicatura, di riferirsi velocemente alle autorità sanitarie del posto e successivamente all'Igiene pubblica dell'Azienda sanitaria di residenza per avviare o proseguire la profilassi».