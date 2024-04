Banca Annia, due punti fondmentali per la salvezza

Una Banca Annia Padova Women con grinta e cuore, ma anche tecnica, vince al tie break in casa con la Fancini Folcieri Ostiano e conquista due punti fondamentali per la corsa salvezza. Dopo aver vinto il primo set e subito il ritorno di Ostiano, De Bortoli e compagne vincono il terzo parziale in volata, ma non riescono a ripetersi di fronte a una quadra in corsa play off. Nel tie break però la squadra di Lorenzo Amaducci è la più determinata a chiudere. «Oggi abbiamo giocato una partita con grande determinazione – commenta Amducci a fine gara – Anche nel quarto siamo stati sotto di otto e abbiamo recuperato nel finale, con una squadra molto forte. Non abbiamo mai mollato, ce la siamo giocata fino in fondo. Tutto rimane in bilico fino all’ultima giornata, sapevamo che sarebbe andata così. Voglio però sottolineare il lavoro che ha fatto questa squadra nel girone di ritorno: abbiamo perso qualche partita, ma ce la siamo giocata anche con le grandi. Per questo va fatt a tutte un applauso». Per la Banca Annia 28 punti di Comotti (con tre ace), decisiva anche nei finali come De Bortoli, che arriva a quota 18. Sabato 11 maggio, dopo iil turno di riposto, la stagione della Banca Annia si conclude con la fondamentale sfida casalinga con Crema, decisiva per la salvezza.

Nel primo set la Banca Annia in avvio prende un vantaggio (9-4) che però Ostiano prontamente annulla (9-9). I muri di Comotti e Romano e l’attacco di M’Bra portano ancora avanti le padrone di casa (14-12) e Romano, questa volta dai nove metri, sigla il 16-12. Qualche errore padovano riporta sotto Ostiano (19-18 Banca Annia), ma poi il muro di De Bortoli regala il set ball alla sua squadra. Ci pensa poi Biondi a chiudere (25-23).

Al cambio di campo la serie iniziale di battute di Comotti, con due ace, dà il 4-0 alla Banca Annia che allunga poi fino al 6-1. Ostiano però torna sotto (8-8) e a muro si porta in vantaggio 10-8. Biondi ferma la fuga e M’Bra a muro mette di nuovo il punteggio in parità (11-11). Poi è ancora Ostiano ad allungare mettendo il difficoltà la ricezione di casa (17-14). Due muri di Comotti portano il parziale per l’ennesima volta in parità (20-20). Nel finale però la Banca Annia non riesce a concretizzare la rimonta e l’ace di Ostiano pareggia i conti (25-21).

L’avvio del terzo set è equilibrato (3-3 di Comotti), poi M’Bra e un ace di Romano portano avanti la Banca Annia (14-10). Le padrone di casa resistono ai tentativi di recupero di Ostiano con Biondi in fast che firma il 17-13. Comotti porta il punteggio sul 22-17 per la Banca Annia, ma poi un paio di errori costringono Amaducci a fermare il gioco (22-20). Anche Ostiano sbaglia e la Banca Annia guadagna il set ball sul 24-21. Il finale è molto tirato, con un muro di De Bortoli che esce di un soffio (24-23) e un errore che riporta le squadre in parità sul 24-24. Comotti annulla il primo set ball per Ostiano (25-25) e De Bortoli porta di nuovo avanti Padova (26-25) prima del 27-25 che vale il 2-1 firmato M’Bra.

L’inizio del quarto set non è in linea con il finale del terzo per le padovane, tanto che Amaducci chiede time out già sul 7-3 per Ostiano. Il tecnico padovano prova anche il doppio cambio, ma Ostiano allunga fino all’11-4. M’Bra riavvicina la Banca Annia (17-13), ma Ostiano allunga ancora fino al 20-13. De Bortoli, un ace di M’Bra e un muro di Biondi valgono però un altro recupero padovano (20-17). Romano sottorete firma il meno due e Comotti il meno uno (22-21). Ostiano guadagna il set ball, ma sbaglia la battuta, poi però alla seconda occasione chiude 25-22 e manda il match al tie break.

Il quinto set inizia con Comotti e M’Bra che combinano per il primo vantaggio padovano (5-2), annullato dall’ace di Ostiano (6-6). L’errore di Ostiano consente alla Banca Annia di cambiare campo sull’8-6 e il muro di De Bortoli vale il 9-6, poi un errore ospite porta le padrone di casa sul 12-9. Un attacco e un ace di Comotti valgono il match ball (14-10) e De Bortoli consente al PalAntenore di festeggiare il successo.

BANCA ANNIA PADOVA WOMEN-FANTINI FOLCIERI OSTIANO 3-2

ADUNA: Rizzieri 2, Fregonese ne, Gazzero (L) ne, Calia ne, Cavalera (L), Biondi 9, Nalin, De Bortoli 18, Romano 10, M’Bra 10, Comotti 28, Gherardi ne, Dainese, Busatto. All. Amaducci.

OSTIANO: Bughignoli 17, Baldizzone 15, Vidi 9, G. Magri , Feroldi 24, Dell’Amico 1, Frugoni 12, Sbaraini, Zampedri (L), Pedretti 3, Michieletto. All. V. Magri.

Parziali: 25-23 (28’), 21-25 (28’), 27-25 (34’), 22-25 (29’), 15-11 (18’).

Arbitri: Salaris di Udine e Falomo di Pordenone.

Note. Aduna: batture punto 5, sbagliate 7, muri punto 11, errori 28, 66% ric, 33% att. Ostiano: bp 5, bs 9, mp 8, err 33, 40% ric, 35% att.