Banca Annia, salvezza raggiunta: De Bortoli e compagne superano 3-1 Crema

Obiettivo centrato: la Banca Annia vince in casa 3-1 con Crema e centra la salvezza. La squadra di Lorenzo Amaducci aveva già matematicamente raggiunto l’obiettivo con la vittoria del secondo set, tanto che poi il tecnico ha dato spazio anche alla panchina. Dopo aver ceduto nel terzo set le padovana si sono comunque ritrovate e hanno chiuso i conti senza ulteriori prolungamenti.

A livello individuale 13 punti di M’Bra, undici con tre muri vincenti per Romano. A margine della sfida, "passerella" anche per Banca Annia under 16 e under 18 e Giorgia Libero under 13.

La Banca Annia parte subito forte costringendo Crema a chiedere time out molto presto. De Bortoli firma il 9-3, ma con due muri e un ace Crema torna sotto (10-7 Banca Annia). Ancora due muri ospiti e il parziale torna in parità (16-16) con Amaducci questa volta a fermare la partita. Un ace di De Bortoli riporta avanti la Banca Annia che sulla battuta della capitana arriva fino al 21-17. Nel finale risolvo Comotti e Romano a muro (25-19).

Nel secondo set Comotti porta avanti la Banca Annia (4-2), ma Crema pareggia subito (4-4). Un ace di Rizzieri (9-6) lancia di nuovo la Banca Annia che allunga fino all’11-6. M’Bra firma il 13-7 e poi l’errore ospite vale il 16-8 per le padovane. La Banca Annia tiene sotto controllo l’andamento del set (21-14 di De Bortoli). Ancora la capitana a muro firma il 23-15 e poi l’errore al servizio di Crema regala alla Banca Annia il set, ma soprattutto il punto che vale la salvezza matematica.

Terzo set con l’ace di Rizzieri che suggella il break iniziale di 5-0 per le padovane, con Crema che risponde e con un altro ace pareggia 10-10. Si prosegue punto a punto fino alla parte finale (20-20). Nel finale Crema prende un piccolo vantaggio con il servizio (23-22) e guadagna la palla set che chiude sul 25-23.

Un ace di Fregonese e un muro di Romano valgono il primo break padovano nel quarto set (9-5). Crema rientra fino al meno uno (11-10). Un attacco di M’Bra e un muro di Fregonese consentono alla Banca Annia di ristabilire il margine (15-10). Ancora un muro di Fregonese e si va sul 20-12 per la Banca Annia, poi Gherardi firma il 23-13 e Dainese il 24-13. Il match ball porta infine la firma della più giovane in campo, Busato, con un ace.

«Sapevamo che in una partita così importante l’atteggiamento era importante – commenta Joelle M’Bra – Siamo entrate in campo con la grinta e si è visto subito. Loro comunque non hanno mollato, ma noi siamo state brave a controllarle, a parte nel terzo set. Siamo felicissime».

La stagione della Banca Annia è stata a due facce, con un girone di ritorno senz’altro di altro livello rispetto all’andata: «Purtroppo l’inizio del campionato ci ha penalizzate – prosegue M’Bra Ora è inutile pensarci, l’importante è essere riusciti a mantenere la categoria».

BANCA ANNIA PADOVA WOMEN-ENERCOM FIMI CREMA 3-1

ADUNA: Rizzieri 7, Fregonese 5, Gazzerro (L), Calia, Cavalera (L), Biondi 3, Nalin 1, De Bortoli 10, Romano 11, M’Bra 13, Comotti 7, Gherardi 8, Dainese 1, Busatto 1. All. Amducci.

CREMA: Guerini (L), Giroletti 8, Ravazzoolo 5, Pagliuca ne, Labadini ne, Despaigne 12, Tonello 6, Moretti 1, Fioretti 8, Fugazza7, Gruda 2, Scuri 11, Abati (L). All. Moschetti.

Parziali: 25-19 (23’), 25-19 (25’), 23-25 (26’), 25-13 (19’).

Note. Aduna: battute punto 9, sbagliate 8, muri punto 9, errori 15, 40% ric, 43% att. Crema: bp 9, bs 13, mp 7, err 21, 49% ric, 42% att.