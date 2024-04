La Provincia dà in comodato d'uso gratuito a Bagnoli i banchi a rotelle della pandemia

La Provincia concede in comodato d'uso gratuito i banchi a rotelle comprati durante la pandemia voluti dall'ex ministra all'istruzione, Lucia Azzolina. «I beni in questione sono stati concessi in comodato d'uso al Comune di Bagnoli di Sopra. Se l’ente Provincia volesse vendere questi o altri beni, dovrebbe alienarli mettendoli all’asta. Una procedura completamente diversa» si legge in una nota della Provincia, in replica alle prime notizie diffuse in cui si parlava di acquisto al costo di un euro a banco: «Il prezzo simbolico di un euro per ciascun banco a rotelle è stato stabilito in ragione del fatto, appunto, che si tratta di un comodato d'uso per un periodo temporaneo e non di una vendita».

Bagnoli di Sopra

«La delibera di giunta del Comune di Bagnoli di Sopra relativa alla concessione dei banchi a rotelle - prosegue la nota - facilmente leggibile nell’albo pretorio del Comune, specifica chiaramente che si tratta di un comodato d'uso e non di una vendita. Nella delibera viene precisato che “vengono concesse in uso 100 sedute innovative di proprietà della Provincia di Padova, dietro versamento di un importo forfettario di 100 euro. il Comune si impegna a utilizzare le sedute per le sole finalità istituzionali dell’Ente, restituendole a richiesta della Provincia nelle condizioni in cui sono state consegnate. La cessione in comodato d'uso dei banchi a rotelle al Comune di Bagnoli di Sopra rientra tra le attività di collaborazione che la Provincia di Padova svolge con i Comuni del territorio. In passato, la Provincia ha già concesso in comodato questi beni e altri similari ad altri Comuni che ne avevano fatto richiesta. Non è una novità».

Il patrimonio

«La Provincia di Padova non svende il proprio patrimonio. La cessione in comodato d'uso dei banchi a rotelle al Comune di Bagnoli di Sopra non rappresenta dunque una svendita del patrimonio della Provincia di Padova. I beni in questione continueranno ad essere di proprietà della Provincia e potranno essere restituiti. La Provincia di Padova ritiene importante precisare queste informazioni al fine di evitare interpretazioni errate e di tutelare la propria immagine e la verità dei fatti».