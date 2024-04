Il sindaco espone una maxi-bandiera dell'Inter sulla facciata del Comune: è polemica

Solitamente sventolano solo quella italiana e quella della Regione Veneto. Vien da sé, dunque, che vederne una nerazzurra non è così "usuale": scoppia la polemica a Solesino per la decisione del sindaco Elvy Bentani di esporre una maxi-bandiera dell'Inter all'esterno del municipio.

Bandiera

A sollevare la polemica sono gli appartenenti alla lista civica di centrosinistra Solesino Progresso: «Al di là della mancato rispetto della legge, prevista per un luogo istituzionale, siamo di fronte alla perdita del buon gusto e della decenza. Un sindaco dovrebbe contraddistinguersi e offrire sempre buon esempio, dimostrazione di un minimo di disciplina istituzionale. La casa del Comune è la casa di tutti, ma per l'ennesima volta Bentani scambia la "cosa pubblica" per "cosa propria". Da non dimenticare che, secondo la legge, un sindaco non può esporre sul municipio la bandiera un qualsiasi vessillo che non abbia valore pubblico, poiché negli edifici pubblici possono essere esposte soltanto le bandiere pubbliche istituzionali». Il sindaco Bentani, invece, rivendica la sua scelta e ricorda: «Lo scorso inverno anche don Marino Ruggero, sacerdote di Arteselle, aveva esposto la bandiera della Juventus fuori dalla canonica eppure nessuno si era lamentato».