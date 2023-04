Da Venezia 3,5 milioni di euro per il bando rivolto a imprese culturali, creative e audiovisive

C’è tempo da domani 6 aprile e fino al 6 giugno per presentare la domanda ed accedere allo stanziamento di 3,5 milioni di euro (per un contributo a fondo perduto pari al 70% della spesa ammissibile), messo a disposizione dalla Regione Veneto per valorizzare le imprese culturali e creative e rilanciarle, promuovendo interventi di sviluppo e consolidamento delle attività.

I beneficiari

I beneficiari sono identificati con le Pmi con sede in Veneto che producono e/o distribuiscono beni o servizi nell’ambito delle arti dello spettacolo, delle arti visive, del patrimonio culturale, dell’audiovisivo, dei nuovi media, della musica e dell’editoria, in possesso di almeno uno dei codici Ateco ammessi. Sono ammessi i progetti innovativi e che si caratterizzino per un forte impatto culturale. Le domande verranno finanziate in base al merito, finanziando le spese ammesse (e sostenute da aprile 2022 a settembre 2024), relative alla strumentazione tecnica e alle attrezzature produttive, ai programmi informatici, agli arredi e alle consulenze specialistiche (in ambito marketing, digitalizzazione e culturale)