Un bando per aiutare le famiglie a pagare le bollette: la decisione del Comune dell'Alta

La difficile situazione socio-economica del periodo che stiamo vivendo ha causato un aumento notevole del costo della vita. Il prezzo dei beni di prima necessità è cresciuto in modo esponenziale, così come le spese che le famiglie devono sostenere per le utenze domestiche: sono tanti i cittadini in seria difficoltà a causa dei rincari. In particolare, si tratta di una situazione complessa soprattutto per i nuclei familiari monoparentali, composti da soli anziani o con redditi bassi. Persone che vivono in situazioni di forte marginalità sociale e condizioni economiche precarie.

Il bando

L’Amministrazione comunale di Carmignano di Brenta, nel tentativo di fornire un aiuto concreto ai cittadini, ha deciso di rispondere prontamente a questa emergenza attraverso l’emanazione di un bando per supportare le famiglie nel pagamento delle bollette. Questa opportunità è stata resa possibile grazie al taglio di alcune spese comunali. È il caso, ad esempio, della mancata installazione delle luminarie natalizie nel centro cittadino o dello spegnimento delle fontane: scelte che hanno permesso di ottenere un cospicuo risparmio per le casse comunali. Il totale degli investimenti ammonta a circa 30mila euro destinati a supportare i nuclei familiari con il pagamento delle utenze domestiche. Le famiglie vincitrici del bando riceveranno un importo pari a 300 euro. Si tratta di un sostegno economico straordinario che permette ai cittadini di fronteggiare, anche se in parte, l’aumento dei costi di gas ed energia. Il bando è aperto a tutti i cittadini residenti del comune di Carmignano di Brenta da almeno 5 anni, con un’attestazione ISEE non superiore a 25mila euro. Sarà inoltre necessario essere titolari delle utenze domestiche per le quali si richiede il contributo. Nel caso di richiedenti con cittadinanza non comunitaria, è obbligatorio essere in possesso di un titolo di soggiorno valido e l’adempienza alle norme vigenti in materia di immigrazione. Nello stilare la graduatoria verrà data precedenza ad anziani soli, gruppi monoparentali vedovi e a tutti coloro che non abbiano già goduto di un contributo comunale nello scorso anno.

Come ottenerlo

Con l’obiettivo di rendere il bando pienamente accessibile a tutti i cittadini è prevista una forma di aiuto per le persone anziane che non possiedono un’attestazione ISEE. Sarà infatti possibile ottenere un supporto da parte dell'ufficio sociale nella preparazione della documentazione necessaria. Per accedere a questi contributi i cittadini sono tenuti a presentare domanda presso l’ufficio del segretariato sociale del Comune di Carmignano di Brenta o tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: carmignanodibrenta.pd@cert.ip-veneto.net. È sufficiente presentare una sola domanda per nucleo familiare.

Carmignano di Brenta

Il sindaco di Carmignano di Brenta Eric Pasqualon ha affermato: «Quest’anno abbiamo preso delle decisioni radicali in merito al risparmio energetico, idrico ed economico del nostro Comune: grazie a queste scelte oggi possiamo garantire una forma di aiuto concreto alle famiglie carmignanesi in difficoltà. Il costo della vita è aumentato notevolmente e riteniamo che sia fondamentale agire con delle iniziative per il sociale in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo». Elisa Paiusco, assessore alle Politiche Sociali, ha dichiarato: «Il contributo vuole essere di aiuto soprattutto per le famiglie composte da anziani soli ultra 75enni o monoparentali. Purtroppo in questo periodo molte possono essere le famiglie in difficoltà e vogliamo raggiungere tutti Soprattutto i più fragili e soli che finora non hanno mai chiesto alcun aiuto economico.Non è sempre scontato che chi è in difficoltà venga da noi per un sostegno, per questo spero di raggiungere tutti coloro che ne hanno bisogno».