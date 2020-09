Albignasego: pubblicato il bando per chiedere un alloggio Ater

Dal primo settembre ad Albignasego sarà possibile presentare domanda per entrare nella graduatoria di assegnazioni di alloggi Ater. L’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale ha in programma di edificare dieci nuovi alloggi nella frazione di Lion, che aumenteranno, pertanto, le possibilità a disposizione dei residenti di Albignasego di ottenere una casa a canone calmierato.

Punti aggiuntivi

«Oltre ai criteri definiti dal regolamento della legge regionale» precisa il sindaco Filippo Giacinti, «con un’apposita delibera di Giunta abbiamo introdotto 8 punti aggiuntivi, che riguardano l'anzianità di residenza ad Albignasego, il canone di affitto eccessivamente gravoso, l'essere in stati di emergenza abitativa e aver avuto aiuti dai Servizi sociali negli ultimi due anni». Chi risiede nel Comune da un periodo di tempo che va da 10 a 14 anni otterrò 2 punti, che salgono a 4 per chi risiede da 15 a 19 anni e a 6 punti per chi abita ad Albignasego, con residenza fissa, da almeno vent’anni. Altri 2 punti saranno attribuiti a chi ha un canone di affatto gravoso, che corrisponda al 40% e oltre del valore Isee-Erp familiare, valido per l’anno del bando in corso. Due punti li otterranno anche coloro i quali negli ultimi due anni hanno beneficiato di prestazioni sociali di natura economica e assistenziale da parte del Comune di Albignasego.

Le domande

«Le domande dovranno essere presentate al settore Patrimonio del Comune» aggiunge l’assessore all’Edilizia residenziale pubblica, Valentina Luise. «Per presentare la domanda è necessario essere in possesso dell'Isee Erp, che viene rilasciato gratuitamente dai Caf».Ad Albignasego Ater sta ristrutturando le palazzine di sua proprietà in via Don Schiavon e ha in programma di edificare dieci alloggi nuovi all’interno di un piano Peep in via San Marco a Lion, che daranno un importante aiuto nel trovare risposta a chi ha necessità di trovare un alloggio pubblico.