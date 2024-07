Una "Casa dell'acqua" nel popoloso Comune: l'iniziativa

Il Comune di Albignasego ha pubblicato un avviso ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione d’uso di un’area pubblica situata in via Caravaggio, nel quartiere di Sant’Agostino, destinata all’installazione e gestione di un impianto di erogazione di acqua potabile refrigerata e gassata, denominato "Casa dell’Acqua".

Casa dell'acqua

«Questa iniziativa - spiega Valentina Luise, assessore all’Ambiente - fa parte di un progetto più ampio che si prefigge di incentivare il consumo di acqua potabile di rete, per contribuire alla riduzione dell’inquinamento causato dall’uso di bottiglie di plastica. L’impianto “Casa dell’Acqua” offrirà ai cittadini la possibilità di approvvigionarsi di acqua refrigerata e gassata, promuovendo pratiche sostenibili e rispettose dell’ambiente». L’avviso ha come oggetto la concessione d’uso dell’area pubblica situata in via Caravaggio per l’installazione e la gestione di un impianto di erogazione di acqua prelevata dall’acquedotto pubblico, refrigerata in forma naturale e gassata denominato “Casa dell’Acqua”, per la vendita direttamente al consumatore al costo non superiore di €0,05 per ogni litro di acqua naturale e €0,10 per ogni litro di acqua gassata (gli adeguamenti di prezzo saranno possibili solo a partire dal quarto anno come spiega il bando, previa adozione di specifico atto da parte dell’Amministrazione Comunale). L’area, ubicata in zona facilmente raggiungibile e dotata di spazi idonei per la sosta, ha già la predisposizione dell’impianto.

Concessione

Il valore della concessione è stimato in circa 5mila euro, l’occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento del canone unico annuale di occupazione che sarà determinato dall’ufficio competente. La documentazione completa è scaricabile nel sito ufficiale del Comune di Albignasego e l’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13 del 25 luglio. Per ottenere chiarimenti sulla procedura, è possibile contattare l’Ufficio Patrimonio al piano primo di Via Milano n. 7, telefono: 049/8042235, email: patrimonio@comune.albignasego.pd.it, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30, e il martedì e giovedì anche nei pomeriggi dalle ore 15:30 alle ore 17:30.