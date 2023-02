Chiosco Modì, pubblicato un nuovo bando per la concessione

È stato pubblicato nei giorni scorsi dal Comune di Albignasego il nuovo avviso pubblico per la concessione della gestione del chiosco Modì e dell’area circostante di 15 mila metri quadri nel parco comunale di Sant’Agostino.

Bando

Il canone di partenza, soglia da cui effettuare offerte al rialzo, è di 7.000 mila euro l’anno, circa 583 euro al mese. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per venerdì 10 marzo 2023. La concessione avrà una durata di quattro anni e il bando chiede ai gestori un periodo minimo di apertura di nove mesi l’anno, da aprile ad ottobre, e di cinque giorni la settimana, oltre all’impegno a organizzare almeno cinque manifestazioni all’anno per animare il territorio. Un primo bando, pubblicato alla fine del 2022, era andato deserto: questo secondo bando è stato rimodulato con la previsione di un canone più basso e l’inserimento della possibilità, per il futuro concessionario, di eseguire a proprie spese un piccolo ampliamento edilizio di massimo 35 metri quadri in cambio di una proroga della durata della concessione. Sarà obbligo dei partecipanti prendere visione dei locali del bar e del parco prenotando un appuntamento all’indirizzo PEC albignasego.pd@cert.ip-veneto.net entro il 7 marzo.

Chiosco Modì

«Il chiosco Modì - spiega Valentina Luise, assessore all’Ambiente e ai Parchi pubblici del Comune di Albignasego - non si caratterizza come un semplice bar: si tratta di uno spazio che è un luogo di socialità importante per anziani, giovani e anche tantissimi genitori, attratti dalla possibilità di fermarsi per una colazione, un pranzo veloce o un aperitivo mentre i bambini possono giocare liberamente e in sicurezza. Per questo motivo le offerte saranno valutate, oltre che in base all’offerta economica, anche sulla base del progetto tecnico presentato. Tra i criteri oggetto di valutazione e di premialità saranno considerate le proposte innovative legate a modelli di ristorazione che incentivino prodotti locali e tradizionali, l’estensione del periodo di apertura, la proposta di iniziative ludiche o culturali per animare l’area, il progetto di arredo con il miglioramento delle attrezzature interne e delle aree esterne, il programma di gestione del servizio di pulizia dell’area». L’avviso è disponibile sul sito del Comune di Albignasego www.comune.albignasego.pd.it.