Finanziamenti a fondo perduto per chi si avvicina al mondo agricolo: interessate mille imprese padovane

Fino a 40mila euro a fondo perduto, previsti dal bando relativo al primo insediamento in agricoltura per ragazze e ragazzi tra i 18 e i 40 anni non ancora compiuti, nell’ambito del Psr (Programma di sviluppo rurale) Veneto 2014-2020, prorogato dalla Regione al 31 dicembre 2022. Potenzialmente risultano interessati 1.000 imprenditrici e imprenditori agricoli padovani, per un contributo totale, spalmato su tutto il Veneto, di 13 milioni di euro. Per gli “investimenti aziendali legati al premio giovani”, inoltre, saranno messi a disposizione ulteriori 20 milioni di euro. Si tratta delle principali misure illustrate lunedì 29 novembre al Crowne Plaza di Padova in occasione del convegno “Pac 2021-2027: Possibilità, sostegni, sviluppi digitali futuri”, organizzato da Cia Padova in collaborazione con Punto Impresa Digitale Padova.

I contributi

«La misura del primo insediamento rappresenta uno step fondamentale per lo sviluppo sostenibile del comparto – ha sottolineato il direttore di Cia Padova, Maurizio Antonini – Una risposta concreta in un momento difficile in termini occupazionali, anche a motivo del covid, che verosimilmente si protrarrà per i prossimi anni. L’imprenditore agricolo sarà davvero il mestiere del futuro». Entro la prima decade di dicembre verranno aperti ulteriori bandi: investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola; ammodernamenti e riconversione degli impianti irrigui finalizzati al risparmio della risorsa idrica; riduzione delle emissioni inquinanti di origine zootecnica in atmosfera; creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese Agricole. Il plafond totale a questo riguardo ammonta a oltre 150 milioni di euro a livello veneto. In generale, la provincia di Padova si è dimostrata virtuosa, arrivando a spendere il 100% delle risorse giunte da Bruxelles dal 2014 al 2020 con progetti all’avanguardia. Tuttavia, secondo le prime stime, la Regione Veneto perderebbe 166 milioni di euro (-10%) nell’ambito della Pac 2023-2027. «Gli agricoltori sono pronti a guidare da protagonisti la transizione ecologica – ha aggiunto il presidente di Cia Padova, Roberto Betto – Siamo chiamati a fare la nostra parte per centrare una reale efficienza energetica, salvaguardando la competitività e la redditività del settore e favorendo investimenti senza ostacoli burocratici, con progetti efficienti e mirati».