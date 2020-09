Aperto il “Bando IRP 2021-2023”: 3,3 milioni di euro da Città della Speranza

Oltre 3 milioni di euro per progetti innovativi di ricerca clinica e traslazionale che abbiano una forte ricaduta sulla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie pediatriche. È con questo obiettivo che Fondazione Città della Speranza ha messo a disposizione tale cospicuo plafond per il “Bando IRP 2021-2023”, fresco di lancio e rivolto ai ricercatori dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza.

Investimento

Si tratta di un importante e crescente investimento da parte della Onlus, che per il bando precedente (2019-2020) aveva stanziato 2 milioni di euro, permettendo lo sviluppo di 13 studi d’eccellenza. I nuovi progetti, che partiranno il 1 gennaio 2021 e avranno durata triennale (biennale per la categoria Moving), dovranno rientrare in una delle seguenti categorie: IRP Starting Grant: è rivolto a giovani ricercatori di talento che stanno avviando un proprio gruppo o programma di ricerca indipendente (importo massimo a progetto: 220.000 euro); IRP Consolidator Grant: è rivolto ai Principal Investigator che vogliano consolidare il loro gruppo o programma di ricerca indipendente e continuare a sviluppare una carriera di successo (importo massimo a progetto: 330.000 euro); IRP Advanced Grant: è rivolto ai Principal Investigator già affermati nel loro campo di ricerca e i cui risultati siano comprovati (importo massimo a progetto: 440.000 euro); IRP Moving Grant: è rivolto ai ricercatori che hanno completato il dottorato di ricerca e intendano consolidare la propria formazione, per un periodo di almeno 18 mesi, in un centro di ricerca in Italia o all'estero per acquisire competenze tecniche non disponibili nell'istituto ospitante (importo massimo a progetto: 100.000 euro). Il bando completo e la modulistica sono disponibili a questo link: https://www.irpcds.org/grants-2020/. Le candidature vanno presentate entro il 30 settembre 2020 a grantoffice@irpcds.org.