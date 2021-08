Bando regionale per la sicurezza urbana, partecipa l'Unione Patriarcati

L’unione Pratiarcati ha partecipato al bando regionale per ottenere dei finanziamenti, volti a migliorare le dotazioni di risorse strumentali per l’efficientamento della sicurezza urbana. Qualora il contributo economico venisse concesso, sarebbe utilizzato per l’acquisto di un veicolo da allestire ad unità mobile-ufficio per la Polizia locale.

Il bando

Si tratta di un furgone di medie dimensioni, con queste caratteristiche, è già in uso ai vigili, ed è utilizzato sia per la rilevazione degli incidenti, che per la funzionalità come ufficio mobile per presidiare le zone periferiche dei tre Comuni. Avendo, però, percorso numerosi chilometri è tempo di dismetterlo e di acquistarne uno nuovo. Il furgone, attrezzato come fosse un vero e proprio ufficio, dovrebbe costare, completo di allestimento, intorno ai 50 mila euro: alla Regione Veneto è stato chiesto un contributo pari al 70% della spesa totale (Iva esclusa), mentre la quota rimanente rimarrà a carico dell’Unione dei Comuni Pratiarcati. «Il nuovo veicolo – spiega il sindaco di Albignasego, Filippo Giacinti – consentirà ai nostri agenti di gestire sul posto gli incidenti stradali senza dover rientrare nella sede del comando per espletare le procedure amministrative. Essendo poi un vero e proprio ufficio, vi sarebbe la possibilità di utilizzarlo nelle aree periferiche del territorio, per permettere alla cittadinanza di accedere direttamente ad alcuni servizi, senza necessariamente arrivare fino al centro di Albignasego, nella sede del comando, situata in via Roma. Consentirà quindi di avere un miglior e più efficiente controllo del territorio e andrà incontro alle esigenze dei cittadini». Nel corso dell’ultima riunione di Giunta l’Unione ha deliberato la proposta di questo nuovo progetto di sicurezza, che il comandante della Polizia locale ha quindi trasmesso in Regione per partecipare al bando di finanziamento.